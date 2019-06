Festa em casa: Portugal vence a Holanda e conquista a primeira edição da Liga das Nações

Só o tempo será capaz de dizer o tamanho do feito de Portugal neste domingo. O que interessa hoje é que Cristiano Ronaldo e companhia faturaram mais um título, a primeira edição da Liga das Nações, torneio que caiu nas graças do povo, com a vitória sobre a Holanda, por 1 a 0, no Estádio do Dragão. O gol do jogo foi marcado por Gonçalo Guedes, aos 15 minutos do segundo tempo.





Venceu quem foi melhor desde o início. Portugal pode não ter pressionado a Holanda contra as cordas, mas buscou o gol de diversas maneiras, mesmo não tendo a bola na maior parte do tempo. Quando a recuperava, era direto, como no lance do gol. Gonçalo Guedes deu um toquinho para Bernardo Silva, que devolveu. Ele chutou firme de direita e venceu Cillessen. Rui Patrício fez algumas defesas na sequência, mas nada que justificasse a mudança no placar.





A Liga das Nações começou em setembro. Portugal caiu num grupo com Itália e Polônia e o venceu com duas vitórias e dois empates, carimbando passaporte para o "Final Four". Na semifinal, passou pela Suíça com um hat-trick de Cristiano Ronaldo e superou a Holanda merecidamente neste domingo.





A Holanda de De Jong, De Ligt, Van de Beek, Bergwijn e outros tantos jovens sai de cena sem motivos para baixar a cabeça. A geração é talentosa e mostrou grande força ao avançar num grupo com Alemanha e França - sem ter se classificado para a última Copa do Mundo, por exemplo. Não fez uma grande final, mas o tempo pode trazer a maturidade necessária.





Bernardo Silva foi eleito o melhor jogador do torneio pelos organizadores. De Jong foi o melhor jovem, enquanto Rúben Dias ganhou como melhor em campo na decisão.





Globo Esporte