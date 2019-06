Fifa estuda mudança da Copa do Mundo de 2022, de acordo com site

O atual presidente da Fifa, Gianni Infantino (Foto: AFP)

De acordo com o site 'TNT Sports', a Fifa estuda mudar a sede da Copa do Mundo de 2022, até então no Catar, após a prisão do ex-presidente as Uefa, Michel Platini, por suspeita de corrupção na escolha da sede do Mundial. Platini ficou por 12 horas preso após o pedido de prisão temporária expirar.





Segundo o site, a mudança se deve por “atos de suborno ativo e passivo”. Algumas reuniões secretas foram realizadas nessa terça-feira (18) para encontrar um substituto imediato para o Catar.





Anteriormente, o jornal francês 'Le Monde' publicou que a Promotoria Financeira Nacional investiga um almoço organizado em novembro de 2010, na sede do governo francês, o Palácio do Eliseu, onde se reuniram Platini, o então presidente da França Nicolas Sarkozy, o primeiro ministro do emirado, Sheikh Hamad, Bem Jassem e o Emir do Catar, Tamim Bem Hamad Al Thani.