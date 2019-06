Filipinho bate Mineirinho em duelo de campeões e pega Slater nas oitavas; Ítalo é eliminado

(Foto: WSL / Poullenot)









No duelo entre os dois últimos campeões da etapa de Saquarema, melhor para o atual vencedor da da prova brasileira do Circuito Mundial. Em ondas grandes, com 2 metros de altura na Praia de Itaúna, Filipe Toledo derrotou Adriano de Souza na manhã desta sexta-feira e avançou para as oitavas de final. Na próxima fase, Filipinho vai encarar Kelly Slater, que superou o havaiano Sebastian Zietz. Logo na sequência, Ítalo Ferreira não encontrou as boas ondas e acabou eliminado do evento pelo português Frederico Morais por 13.27 a 7.13.





Gabriel Medina e outros 7 brasileiros ainda vão entrar em ação no segundo dia disputas, que começou com a vitória de Tainá Hinckel e de Krystian Kymerson nas repescagens. Já Peterson Crisanto e Alex Ribeiro perderam e foram eliminados da competição, terminando empatados em 33º.





Mineirinho começou a bateria mostrando a mesma sintonia que teve em 2017 para superar todos os adversários e vencer a etapa brasileira. Ele abriu a disputa com um 7,50, enquanto Filipinho levou 10 minutos para pegar uma onda. E logo na primeira tentativa o sexto colocado do ranking arriscou um aéreo reverse, não conseguiu completar a manobra e ainda quebrou a prancha ao meio. Filipinho saiu do mar, pegou uma prancha nova e voltou atropelando. Primeiro tirou um 7,33 e depois um 6,67. Mineirinho, que estava longe das competições desde outubro se recuperando de uma cirurgia no joelho, ficou buscando uma segunda boa nota a bateria inteira. Só que ela não veio. No fim, o defensor do título em Saquarema ainda conseguiu um 6,93 e fechou a disputa por 14,26 a 10, 27.





- Da mesma forma que eu queria ver o Adriano vencer a bateria, eu também queria passar. Mesmo ele voltando de uma lesão, eu sabia que ele é um cara perigoso. E ele precisava de uma nota que ele poderia tirar a qualquer momento. Fico feliz de tudo ter dado certo e eu ter conseguido passar - explicou Filipe.





Mais cedo, Krystian Kymerson entrou na repescagem na vaga de Mateus Herdy, que sofreu uma lesão durante os treinos e teve que abandonar a competição. O capixaba pegou uma bateria difícil, contra Jordy Smith (AFS) e Adrian Buchan (AUS), e venceu o confronto com 11,43 no total. Jordy avançou em segundo com 9,67, enquanto Buchan fez apenas 7,54 e foi eliminado. Kymerson vai enfrentar agora ninguém menos do que o atual número 1 do mundo, o havaiano John John Florence.





