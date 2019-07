Fim do mistério! Durant deixa os Warriors e jogará com Kyrie Irving no Brooklyn Nets

(Foto: Getty Images)









Kevin Durant será o mais novo astro do Brooklyn Nets e terá ao seu lado Kyrie Irving. A informação foi antecipada em primeira mão pelo jornalista da ESPN americana, Adrian Wojnarowski, na tarde desse domingo, e posteriormente confirmada por Durant através de uma rede social. Para vestir a camisa do Brooklyn Nets pelas próximas 4 temporadas, Durant vai receber US$ 164 milhões (cerca de R$ 631 milhões).





Seu primeiro ano, no entanto, será inteiramente dedicado à recuperação da ruptura sofrida no tendão de Aquiles direito no jogo 5 da final da NBA, em que o Golden State Warriors foi desbancado pelo Toronto Raptors. Veja a postagem do jogador, anunciando sua decisão.





Na última quarta-feira, o astro que é duas vezes MVP das finais da NBA, rejeitou a opção de cumprir o último ano contratual com os Warriors, no valor de US$ 31.5 milhões, ficando disponível no mercado. Apesar da grave lesão, Durant se manteve como principal nome entre os agentes livres, sendo especulado também em equipes como o New York Knicks e o Los Angeles Clippers.





Antes da abertura do mercado, três possibilidades vinham sendo ventiladas quanto à decisão do ala: assinatura de contrato máximo de cinco anos com os Warriors no valor de US$ 221 milhões; assinatura de contrato máximo com os Warriors seguida de uma troca; e assinatura de um contrato máximo com outra equipe que não os Warriors (basicamente Knicks, Nets ou Clippers).





MVP da temporada em 2014, dez vezes selecionado para o Jogo das Estrelas, duas vezes MVP das finais e quatro vezes cestinha da liga, Kevin Durant é considerado uma das maiores forças ofensivas da história da NBA. Em 2016, após 9 temporadas com o Oklahoma City Thunder, o astro decidiu ir para o Golden State Warriors, onde foi duas vezes campeão. Na última temporada, Durant teve médias de 26.0 pontos, 6.4 rebotes, 5.9 assistências, 1.8 bolas de três e 1.1 toco por partida.





Kyrie Irving e DeAndre Jordan também nos Nets





O Brooklyn também acertou as contratações do armador Kyrie Irving (ex-Boston Celtics) e do pivô DeAndre Jordan (ex-New York Knicks). Depois de duas temporadas com o time de Massachusetts, Kyrie Irving não emplacou como líder da franquia e sua relação com o núcleo jovem não foi das melhores. As péssimas atuações contra o Milwaukee Bucks na semifinal da Conferência Leste foram o estopim para uma mudança de ares anunciada.





O contrato de Kyrie será de US$ 141 milhões por 4 anos, e só poderá ser assinado, assim como o de qualquer agente livre, a partir do dia 6 de julho. Com a chegada de Kyrie, os Nets pretendem renunciar aos direitos do armador D'Angelo Russell, permitindo que o jogador se torne agente livre. Na última temporada regular, Kyrie Irving teve médias de 23.8 pontos, 2.6 bolas de três, 5.0 rebotes, 6.9 assistências e 1.5 roubadas de bola.





Damian Lillard acerta acordo de extensão contratual





O armador Damian Lillard fechou uma extensão contratual com o Portland Trail Blazers de US$ 196 milhões pelos próximos 4 anos. O acordo mantém o astro na equipe do Oregon pelo menos até a temporada 2024-2025. Com a extensão, Lillard se torna o primeiro jogador da história da NBA a ter um ganho programado na casa de US$ 50 milhões em uma temporada. A soma de todos os acordos salariais de sua carreira chega a US$ 258 milhões, o maior montante da história da liga.





Outros acertos confirmados:





O ala-armador Khris Middleton segue no Milwaukee Bucks, contrato máximo de US$ 178 milhões por 5 anos. Último ano é opção do jogador.

O ala Harrison Barnes permanece no Sacramento Kings, contrato de US$ 85 milhões por 4 anos.

O armador Derrick Rose deixa o Minnesota Timberwolves e vai para o Detroit Pistons, contrato de us$ 15 milhões por 2 anos.

O ala-armador J.J. Redick vai para o New Orleans Pelicans, contrato de US$ 26.5 milhões por 2 anos.

O armador Kemba Walker vai para o Boston Celtics, contrato máximo de US$ 141 milhões por 4 anos.

O pivô Jonas Valanciunas permanece no Memphis Grizzlies, contrato de US$ 45 milhões por 3 anos.

O ala-armador Terrence Ross permanece no Orlando Magic, contrato de US$ 54 milhões por 4 anos.

O ala-armador Bojan Bogdanovic sai dos Pacers e vai para o Utah Jazz, contrato de US$ 73 milhões por 4 anos.

O ala Trevor Ariza vai jogar no Sacramento Kings, contrato de US$ 25 milhões por 2 anos.

Reserva de Kyrie nos Celtics, Rozier substituirá Kemba Walker nos Hornets, contrato de US$ 58 milhões por 3 anos.

O nigeriano Al-Fafouq Aminu deixará os Blazers para jogar no Orlando Magic, contrato de US$ 29 milhões por 3 anos.

O ala-armador Malcolm Brogdon acertou com o Indiana Pacers, contrato de US$ 85 milhões por 4 anos. Brogdon era agente livre restrito pelos Bucks, renovou com sua equipe e foi trocado em seguida para que o Milwaukee não sentisse peso na folha salarial. Para receber Brogdon, os Pacers cederam aos Bucks uma escolha de primeira rodada, e duas escolhas de segunda rodada.

O armador Ricky Rubio deixa o Utah Jazz e jogará no Phoenix Suns, contrato de US$ 51 milhões por 3 anos.

O ala-armador Rodney Hodd permanece no Portland Trail Blazers, contrato de US$ 16 milhões por 2 anos.

O ala-armador Jeremy Lamb deixa os Hornets e vai jogar no Indiana Pacers, contrato de US$ 31.5 milhões por 3 anos.

O pivô Thomas Bryant segue no Washington Wizards, contrato de US$ 25 milhões por 3 anos.

O ala-armador Garrett Temple vai jogar no Brooklyn Nets, contrato de US$ 10 milhões por 2 anos.

O letão Kristaps Porzingis, que era agente livre restrito, acertou contrato máximo com o Dallas Mavericks no valor de US$ 158 milhões por 5 anos.

O ala-armador Danuel House renovou com o Houston Rockets, contrato de US$ 11.1 milhões por 3 anos.





Globo Esporte