Flamengo empata série com Franca e decisão do NBB será no jogo 5

O Flamengo venceu o Franca por 76 a 62 no jogo 4 da final do Novo Basquete Brasil (NBB). Com mais posse de bola e com apoio da torcida, o Rubro-Negro esteve a frente no placar durante toda a partida, enquanto o Franca tentava a pressão.





Com isso, a decisão acontecerá no próximo sábado (8), em Franca. Quem vencer, leva a competição. O Franca busca seu primeiro título neste formato de campeonato. O Flamengo é o maior vencedor do NBB.