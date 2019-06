Flamengo vence Franca diante de Pedrocão lotado e é hexacampeão do NBB

(Foto: Newton Nogueira)









Em tarde de ânimos exaltados, com direito a confusão entre torcedores, o Flamengo estragou a festa do Franca em pleno Pedrocão lotado e, com uma virada nos playoffs neste sábado, levou pra casa o título do Novo Basquete Brasil na temporada 2018/2019.





Diante de um adversário pouco eficiente nos lances de três, mas determinado até o fim, o time do técnico Gustavo de Conti bateu a equipe do interior de São Paulo por 81 a 72, encerrou a série melhor de cinco por 3 a 2 e garantiu o sétimo título nacional de sua história, seis deles no atual formato da competição.





Embalados pela vitória no Maracanãzinho, após empatarem a disputa em 2 a 2, os cariocas contaram com a pontaria de Marquinhos, cestinha do time com 18 pontos, com os nove rebotes de Olivinha e as seis assistências de Balbi. Pelo lado do Franca, David Jackson foi o melhor pontuador, também com 18 pontos.





Ao lado de Mogi das Cruzes, terceiro colocado no NBB, Flamengo e Franca estão garantidos na próxima edição da Ligas das Américas.





Final tensa





O Franca começou a partida com Elinho, Jimmy, David Jackson, Lucas Dias e Cipolini. Já o Flamengo entrou para a decisão com Balbi, Crescenzi, Marquinhos, Olivinha e Varejão.





A torcida esgotou os 5,5 mil lugares do ginásio para apoiar os donos da casa. Exaltados, alguns deles se envolveram em confusões com a comissão técnica e seguranças do Rubro-Negro. Ninguém ficou ferido.





Dentro de quadra, a tensão se refletiu logo na saída de bola, com uma falta de Lucas Dias antes de rodar o primeiro segundo da partida.





Aos poucos, a euforia da torcida paulista dava lugar ao silêncio, enquanto Varejão e companhia dominavam. Diante dos erros do adversário, o Flamengo fechou o primeiro quarto em 24 a 10.





O segundo quarto foi mais equilibrado, mas o Rubro-Negro trabalhou a bola no ataque e elevou a diferença para 16 pontos– a parcial estava em 45 a 29 -, enquanto o Franca, sem explorar sua capacidade em pontuar fora do garrafão, não conseguia aproveitar os rebotes.





A situação dos donos da casa parecia ainda pior com a saída de Didi, até então o maior pontuador da equipe, lesionado com uma hiperextensão no cotovelo e levado ao vestiário após uma dividida com Nesbitt.





No terceiro período, o clima da partida mudou por completo com um Franca melhor em quadra e o Flamengo errando as investidas no garrafão.





Alexey marcou a primeira cesta de três do time na partida e Hettsheimeir converteu pontos importantes que baixaram a diferença para menos de dois dígitos até que o técnico Gustavo pediu tempo para reduzir a empolgação dos paulistas, a cinco pontos de encostar no placar.





O Flamengo se reabilitou com jogadas aplicadas de Marquinhos e Olivinha e fechou a terceira etapa com uma diferença de 12 pontos em relação ao Franca, que voltava a reviver o fantasma de não conseguir converter as cestas.





No início da etapa final, o Flamengo seguia à frente, graças a lances como um passe de longa distância de Balbi para Deryk, dentro do garrafão. O Franca, ainda que visivelmente desesperado, conseguia se mostrar ainda presente na disputa, com bolas de três de Jimmy e David Jackson.





A pouco mais de cinco minutos do fim, a diferença caiu para 4 pontos e a disputa rendeu ao público espetáculo dos dois lados, da bandeja de Franco Balbi à enterrada de Cipolini.





Mas a menos de dois minutos do fim, Deryk e Olivinha anotaram pontos determinantes e liquidaram os donos da casa.





Resultado dos playoffs





Jogo 1 – 19/05 – Flamengo 82 x 68 Franca (Maracanãzinho)

Jogo 2 – 23/05 – Franca 88 x 79 Flamengo (Pedrocão)

Jogo 3 – 25/05 – Franca 77 x 71 Flamengo (Pedrocão)

Jogo 4 – 01/06 – Flamengo 76 x 62 Franca – (Maracanãzinho)

Jogo 5 – 08/06 – Franca 72 x 81 Flamengo (Pedrocão)





Globo Esporte