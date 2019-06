Goleada, hat-trick e classificação: Itália arrasa Jamaica e se garante nas oitavas

A Itália se garantiu nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina com uma goleada convincente sobre a Jamaica nesta sexta-feira, em Reims. Comandada por uma Girelli para lá de inspirada, a Azurra passou por cima da Jamaica com um placar de 5 a 0 - e cabia mais. A atacante camisa 10 fez os três primeiros gols do jogo, enquanto a meia Galli entrou no segundo tempo para fechar o placar com duas belíssimas finalizações.





A atacante Girelli foi o nome da partida, com três gols. Na etapa inicial, ela precisou cobrar dois pênaltis para abrir o placar. No primeiro, Schneider defendeu, mas a árbitra mandou voltar porque a goleira se adiantou muito. Na segunda vez, bola na rede. Ainda antes do intervalo, a camisa 10 ampliou com um gol de barriga após cobrança de escanteio. Ao voltar do vestiário, com menos de um minuto de bola rolando, fez o terceiro, de cabeça, aproveitando saída ruim da goleira pelo alto.





Após abrir 3 a 0, a Itália diminuiu bastante o ritmo e parecia apenas administrar o resultado. Isso até a técnica Milena Bertolini chamar a meia Galli para o jogo. A camisa 4 entrou no lugar da Bergamaschi, incendiou o jogo e marcou dois golaços. O primeiro foi em um chutaço de fora da área, no ângulo, sem chance de defesa. O segundo foi após receber na área, driblar a goleira Schneider e chutar para o gol vazio. Se não tivesse humildade, poderia ter entrado com bola e tudo





A Itália assumiu a liderança do Grupo C com seis pontos e garantiu a classificação, enquanto a Jamaica, ainda zerada, tem poucas chances de avançar. Na terceira e última rodada, terça-feira da semana que vem, o Brasil enfrenta a Azzurra, enquanto a Austrália encara as jamaicanas. Ambas as partidas começam às 16h (de Brasília). Para a seleção brasileira se classificar sem depender de outros resultados, basta ganhar. Pode avançar com empate ou até se perder, mas precisará secar equipes de outras chaves na quarta e quinta-feira.





Globo Esporte