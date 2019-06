Golpistas utilizam nome do Comercial-SP para enganar atletas

O Comercial-SP divulgou nesta terça-feira (4) uma nota de esclarecimento sobre denúncias recebidas do uso indevido do nome do clube para aplicação de golpe.





A nota informa que pessoas estão se passando pelo treinador Roberval Davino e diretores do clube. Os golpistas estão solicitando que os atletas de diversas regiões do país realizam depósitos em contas bancárias com a promessa de que farão parte do elenco alvinegro na Copa Paulista de 2019.





Confira a nota:





O Comercial futebol clube informa que recentemente recebeu denúncias referentes a cobrança de valores para que atletas possam ingressar o elenco na Copa Paulista de 2019.





Como é do conhecimento de todos, a administração do Presidente Ademir Chiari sempre trabalhou com clareza e comprometimento com a agremiação, torcedores e com o futebol paulista e nacional.





Algumas pessoas estão se passando pelo treinador Roberval Davino e diretores do clube solicitando que os atletas de diversas regiões do país realizem depósitos em contas bancárias com a promessa de que estariam fazendo parte do elenco Comercialino que participará da Copa Paulista 2019.





Reiteramos que com honestidade e acreditando sempre no melhor para o Comercial FC, a diretoria jamais solicitaria que nenhum atleta se disponha a passar por tal situação. Honramos nossas raízes e respeitamos todos os profissionais que hoje realizam com competência os trabalhos dentro e fora do clube.





Todos nossos contatos são realizados diretamente com aval da diretoria e supervisionados pelo Presidente Ademir Chiari e o Diretor de Futebol José Lourenço e que nenhuma das cobranças foram ordens dos responsáveis e nunca seriam.





Estamos cientes das denúncias e tomaremos as devidas providências contra qualquer um que tente prejudicar a história honrosa que o glorioso Leão do Norte trilhou até o momento.





Solicitamos que qualquer contato que não seja feito pelos nossos responsáveis seja imediatamente repassado ao clube para que possamos extinguir pela raiz esta lamentável atitude.





O Futebol no interior luta com garra e paixão para levar alegrias às diversas famílias que hoje dependem dele, sejam elas dentro ou fora de campo.





Contamos com a colaboração e compreensão de todos para que este problema tenha uma solução e que os culpados paguem pelos seus erros.





O comercial é gigante e nunca mancharia sua camisa com atitudes tão baixas. Estamos aqui firmes e fortes, nobres, sempre a vencer!