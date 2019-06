GP da França: Lewis Hamilton faz mais uma pole position, e Mercedes esmaga a Ferrari

Em mais um treino classificatório dominado amplamente pela Mercedes, Lewis Hamilton conquistou na França sua terceira pole position em oito corridas na temporada 2019. O inglês quebrou o recorde da pista de Paul Ricard ao cravar 1m28s319 e acabou 0s286 à frente do companheiro de equipe Valtteri Bottas.





A Ferrari mais uma vez foi esmagada e ficou em terceiro lugar com Charles Leclerc, a 0s646 de Hamilton, e numa decepcionante sétima colocação com Sebastian Vettel. Max Verstappen acabou em quarto lugar no grid, enquanto a McLaren conseguiu um grande resultado ao ocupar toda a terceira fila, com Lando Norris em quinto e Carlos Sainz em sexto.





Completaram o grupo dos dez mais rápidos, do oitavo ao décimo lugares, Daniel Ricciardo (Renault), Pierre Gasly (RBR) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).





O GloboEsporte.com começa a cobertura deste domingo no GP da França em vídeo às 9h (de Brasília) com os bastidores antes da largada e as entrevistas dos pilotos em inglês. Às 10h, a TV Globo inicia sua transmissão, com narração de Cleber Machado e comentários de Reginaldo Leme e Luciano Burti. Após a bandeirada final, o GloboEsporte.com segue no ar com o pódio e a repercussão da corrida.





O que disseram?





Hamilton, pole position: "Não é uma pista fácil. Estava ventando bastante. Estou feliz que tenha conseguido extrair o melhor do carro"





Bottas, segundo colocado: "Foi bem apertado entre Lewis e eu durante todo o fim de semana, com apenas alguns décimos entre nós. Temos um carro forte para o fim de semana. E tem bastante pista até a curva 1, então há uma chance..."





Q1 - 18 minutos e cinco eliminados





No começo, Bottas e Leclerc foram os mais rápidos, enquanto Hamilton ficou em terceiro após um pequeno erro na última curva. Na segunda tentativa, Leclerc fez 1m30s647, mas Bottas foi 0s097 mais rápido e Hamilton se colocou entre os dois, a 0s059 do finlandês. Já Vettel começou discreto, a mais de um segundo do trio e em quinto, atrás de Verstappen, mas depois pulou para quarto.





Aliás, os minutos finais foram de disputa acirrada, e os carros da Renault subiram muito na classificação, com Hulkenberg e Ricciardo em quarto e quinto, e a RBR ficando bem para trás, com Gasly em 11º e Verstappen apenas em 14º. Entre os destaques negativos, Kvyat e Grosjean, que caíram no Q1.





Eliminados:





16º DANIIL KVYAT (STR)

17º ROMAIN GROSJEAN (HAAS)

18º LANCE STROLL (RACING POINT)

19º GEORGE RUSSELL (WILLIAMS)

20º ROBERT KUBICA (WILLIAMS)





Q2 - 15 minutos e cinco eliminados





Com os principais favoritos usando pneus médios nas primeiras tentativas, Hamilton fez o melhor tempo do fim de semana até então ao cravar 1m29s520, 0s504 mais veloz do que Bottas, com Leclerc já bem atrasado em terceiro, e Verstappen e Vettel já a mais de um segundo do pentacampeão. Bottas seguiu na pista e, mesmo com os pneus já usados, bateu Hamilton em 0s083 para tomar a ponta e quebrar o recorde da pista.





No finalzinho Sebastian Vettel reanimou a Ferrari ao conseguir o segundo lugar a apenas 0s069 de Bottas, mesmo usando pneus médios. Aliás, a maioria absoluta dos dez primeiros colocados fizeram suas melhores voltas com esse composto, o que os obriga a largar com esses pneus na prova.





O fim do Q2 foi agitado, com destaque para Lando Norris subindo para qunto e Pierre Gasly conseguindo com muita dificuldade o décimo lugar com o cronômetro zerado. Destaque para a passagem de Antonio Giovinazzi ao Q3 em nono, enquanto Kimi Raikkonen ficou fora, em 12º. Outra decepção foi Nico Hulkenberg em 13º, com o companheiro Daniel Ricciardo em oitavo.





Eliminados:





11º ALEXANDER ALBON (STR)

12º KIMI RAIKKONEN (ALFA ROMEO)

13º NICO HULKENBERG (RENAULT)

14º SERGIO PÉREZ (RACING POINT)

15º KEVIN MAGNUSSEN (HAAS)





Q3 - 12 minutos e disputa da pole





Na primeira série de tentativas, Hamilton detonou o recorde ao fazer 1m28s448, enquanto Bottas ficou 0s157 atrás. Leclerc não conseguiu passar de 1m29s015, e Vettel abortou a volta ao errar logo na primeira curva do circuito.





Bottas não fez uma boa segunda tentativa, enquanto Hamilton melhorou ainda mais seu tempo. Vettel não passou da sétima posição e ficou atrás até mesmo da rejuvenescida McLaren.





Globo Esporte