GP do Canadá: Vettel acelera no fim, toma lugar de Hamilton e crava sua primeira pole no ano

Tudo indicava que Lewis Hamilton levaria a melhor mais uma vez. Sebastian Vettel, porém, pisou fundo e aproveitou a vantagem do motor Ferrari na reta final, para garantir a pole position do GP do Canadá. O piloto alemão aproveitou sua última volta para cravar o recorde do Circuito Gilles Villeneuve, com 1m10s240, e levar escuderia de Maranello para a ponta da classificação. Será a primeira vez que Vettel larga em primeiro na temporada e a 56ª de sua carreira.





Hamilton, que levava a melhor perto do zerar do relógio, vai largar em segundo lugar. Charles Leclerc sai na terceira posição, enquanto Valtteri Bottas terá um decepcionante sexto lugar. Daniel Ricciardo brilhou para colocar a Renault no quarto lugar, a melhor classificação do time francês no ano. Pierre Gasly completou o top 5.





* Carlos Sainz foi punido com três posições no grid por ter atrapalhado Alexander Albon. Com isso, o piloto da McLaren larga do 12º lugar.





O que disseram?





Sebastian Vettel, o pole do GP do Canadá: "Estou cheio de adrenalina. Muito, muito feliz pelo time. As últimas semanas têm sido difícil para nós. O carros estava bom e espero que possa carregar isso para a corrida".





Q1 - 18 minutos e cinco eliminados





O Q1 em Montreal teve um início lento. Charles Leclerc foi o primeiro a acelerar um pouco mais sério, quase na metade da atividade. Seu companheiro de Ferrari, Sebastian Vettel, seguiu seus passos pouco depois. Só que Hamilton e Bottas não demoraram a ameaçar o domínio vermelho e também aceleraram. Mas foi por pouco tempo. Logo, Vettel e Leclerc tomaram a frente.





Na parte de baixo da briga, a Williams, mais uma vez, decepcionou. Robert Kubica e George Russell fizeram os piores tempos da primeira parte do treino e ficaram longe do Q2. Mesmo em casa, Stroll, com a Racing Point, também não passou. Em sua última volta, até sentiu o gostinho de passar pela primeira vez para a sequência da classificação, mas foi empurrado para a zona de eliminação. O campeão mundial Kimi Raikkonnen, com a Alfa Romeo, também ficou pelo caminho.





Eliminados:





16° Sergio Pérez (Racing Point)

17°Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

18° Lance Stroll (Racing Point)

19° George Russell (Williams)

20° Robert Kubica (Williams)





Q2 - 15 minutos e cinco eliminados





Na volta à pista, Vettel marcou a melhor volta logo de cara, com 1m11s309. Hamilton, porém, logo pulou para o topo da tabela, com 1m11s010. Bottas acompanhou o companheiro de Mercedes, e os dois não saíram de lá até o fim da parcial. Só que a grande emoção daquela parte do treino foi a batida de Kevin Magnussen, perto do zerar do relógio. O piloto não conseguiu controlar seu carro na curva, acabou tocando o Muro dos Campeões e atravessou a pista para se chocar do outro lado. Mas nada sério aconteceu com o dinamarquês.





Quem se deu mal mesmo foi Max Verstappen. O holandês vinha para uma boa volta e tinha tudo para garantir um lugar no Q3. O acidente com Magnussen, porém, deixou o piloto da RBR pelo caminho. Outro que não ficou muito feliz foi Romain Grosjean. E não foi porque seu companheiro de equipe se acidentou, não. “Acabou com a minha volta”, disse o francês.





Q3 - 12 minutos e disputa da pole





Com 15 minutos de atraso após o acidente de Magnussen, apenas nove pilotos foram à pista para o Q3. Vettel foi o primeiro a acelerar na casa de 1m10s681. Mas foi por pouco tempo. Logo depois, Hamilton fez 1m10s493 e estabeleceu o novo recorde da pista. Valteri Bottas mostrou estar com a sorte em dia. O piloto chegou a rodar na pista, mas conseguiu controlar o carro para evitar qualquer batida.





Só que o domínio de Hamilton não durou até o fim do Q3. Sebastian Vettel acelerou na reta final, marcou 1m10s240 e estabeleceu a nova marca do circuito. É a primeira pole do piloto alemão na temporada. Quem não se deu bem foi Bottas, que vai lagar apenas em sexto lugar.





