Gramado da Fonte Nova, palco do próximo jogo do Brasil, é criticado por técnicos de Argentina e Colômbia

Na terça-feira, a seleção brasileira vai enfrentar a Venezuela, às 21h30, em Salvador, pela segunda rodada do Grupo A da Copa América. E pelo jeito vai encontrar um gramado em condições ruins na Fonte Nova. O estado do local, aliás, foi criticado pelos técnicos de Argentina e Colômbia.





As duas seleções se enfrentaram na Fonte Nova no último sábado, em jogo do Grupo B do torneio. E os colombianos levaram a melhor, vencendo os argentinos por 2 a 0.





Lionel Scaloni, técnico da Argentina, criticou o gramado logo de cara:





– Primeiro, gostaria de fazer um comentário: é lamentável o estado do campo, principalmente depois do segundo tempo. Imaginem na segunda e terceira partida que tivermos aqui... Deixou muito a desejar para ter uma boa partida de futebol – afirmou.





O português Carlos Queiroz, técnico da Colômbia, também falou do estado do gramado da Fonte Nova, mas não foi tão direto quanto o argentino.





– Não quero comentar. Se há muito tempo para preparar uma Copa América, o que vamos fazer agora? Chorar? Os dirigentes têm de pensar nisso – disse o treinador.





James Rodríguez, craque colombiano, foi outro que comentou sobre a condição do gramado.





– Estava um pouco ruim, e para uma Copa deveria estar melhor – opinou.





As seleções de Argentina e Colômbia não fizeram o reconhecimento de gramado da Fonte Nova, um dia antes da partida, sob a justificativa do Comitê Organizador Local de que era para preservar o gramado por conta das chuvas que atingiram Salvador nos últimos dias.





Confira abaixo a nota enviada pelo COL:





"O Comitê Organizador Local da Conmebol Copa América Brasil 2019 reforça que o gramado da Arena Fonte Nova está em excelentes condições, atendendo todos os requisitos como altura do corte, tração, umidade, compactação e resistência – afirmou, em nota, o COL.





No período que antecedeu o torneio, visitas e inspeções rotineiras foram realizadas de acordo com o planejamento estabelecido pelo Comitê Organizador Local. Com relação às atividades de manutenção do gramado, todas estão sendo feitas de forma programada e organizadas para receber os cinco jogos da competição. Vale ressaltar, também, que durante todo o jogo entre as seleções da Argentina e Colômbia, a bola rolou sem nenhuma dificuldade e o gramado não estava escorregadio".





