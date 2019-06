Green tranquiliza torcida dos Warriors: "Nosso melhor aparece quando estamos acuados"

(Foto: Dan Hamilton / USA Today)









Poder de reação, uma virtude fundamental no esporte. O Golden State Warriors já desfilou essa qualidade em quadra várias vezes nos últimos cinco anos em que garantiu um lugar na decisão da NBA e venceu em quatro oportunidades. Quando olha o passado e seus anéis de campeão, Draymond Green não tem a menor dúvida - o time sabe responder sob pressão. O quarto jogo da série é nesta sexta-feira, às 22h de Brasília, com tempo real do GloboEsporte.com





- Quando estamos atrás, seja por 12 pontos, ou 17, ou 2 a 1 na série, a sua versão real aparece. Está no nosso DNA. Estamos com as costas na parede e continuamos a lutar. Alguns times não sabem lidar com essa situação muito bem, mas nosso melhor basquete aparece quando estamos acuados - avaliou o camisa 23.





As últimas quatro vitórias dos Warriors nos playoffs foram conquistadas com viradas expressivas no placar. Na série contra o Portland Trail Blazers, na final da conferência Oeste, o atual bicampeão da liga chegou a estar perdendo por 17 pontos e mesmo assim conseguiu ganhar a partida. Diante dos Raptors, no duelo 2 em Toronto, mais uma recuperação depois de um início ruim. O Toronto chegou a liderar o duelo por 12 pontos, mas acabou superado.





Nos cinco anos de dinastia, mais exemplos de superação. Nas finais da Conferência Oeste do ano passado, os Warriors foram para o jogo seis perdendo por 3 a 2, e levaram o título no duelo 7. Em 2016 também teve uma virada expressiva em outra final regional, contra o Oklahoma - o Golden State perdia por 3 a 1 e virou 4 a 3.





Para Draymond, a receita continua simples





Sem Durant mais uma vez





O ala Kevin Durant ainda não conseguiu participar de nenhum treino inteiro com o resto do time. Em recuperação de um estiramento na panturrilha, o jogador faz atividades separadas. Ele perdeu os últimos oito jogos dos playoffs.





- O jeito que lidamos hoje é quem pode e quem não pode jogar. Sabemos como serão nossas rotações, todos estão focados, mas esperamos que em algum momento ele (Kevin) volte- disse Stephen Curry.





Draymond Green também tem esperança que Durant ainda possa participar da série. Para ele, mesmo que o companheiro jogue abaixo da expectativa, ainda sim "será melhor que muita gente" na NBA.





- Ninguém se importa se um de nós está machucado, todos querem nos ver perder. Temos que continuar na nossa batalha, ganhar o próximo jogo, voltar para Toronto, ganhar lá, e depois voltar para a Oracle Arena, ganhar o jogo 6 e celebrar- disse.





