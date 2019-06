Holanda domina segundo tempo, derrota Camarões e se classifica às oitavas de final

A Holanda fez valer a superioridade técnica diante de Camarões, venceu por 3 a 1, chegou aos seis pontos no Grupo E da Copa do Mundo Feminina e se classificou às oitavas de final com uma rodada de antecedência. Mas enganou-se quem esperava vida fácil para as holandesas. O primeiro tempo foi muito equilibrado, com o time africano sendo superior em alguns momentos. Miedema abriu o placar para Holanda depois dos 40 minutos, e Onguene empatou logo em seguida. Na etapa final, porém, as Leoas Laranjas subiram de produção e dominaram o meio de campo. Bloodworth colocou as holandesas na frente aos três minutos, com Miedema marcando novamente e sacramentando o triunfo aos 40 minutos.





A atacante Miedema foi o nome da partida. A camisa 9 da Holanda abriu o placar de cabeça no primeiro tempo e fechou a conta na etapa final, com uma forte finalização de perna direita. De quebra, a jogadora se tornou a maior artilheira da história da seleção holandesa, com 60 gols marcados.





A Holanda chegou aos seis pontos no Grupo E da Copa do Mundo Feminina e se garantiu nas oitavas de final, mesmo que não termine na primeira colocação da chave. Já Camarões continua zerado, com remotas chances de classificação. Na última rodada da chave, o time africano enfrenta a Nova Zelândia, enquanto a equipe europeia encara o Canadá. As duas partidas serão realizadas no dia 20 de junho, quinta-feira, às 13h (de Brasília).





