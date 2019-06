IBOPE Repucom divulga ranking digital dos clubes brasileiros de junho/2019

Com o levantamento deste mês, o IBOPE Repucom destaca o crescimento das bases digitais de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro e São Paulo. Dos cinco clubes que mais cresceram no período e que correspondem a cerca de 800 mil inscritos, 53% do total de novas inscrições nas contas oficiais dos clubes de futebol que ocorreram durante o mês de maio.





O Flamengo lidera o crescimento do ranking digital, na somatória de todas suas plataformas, pelo quinto mês consecutivo. No combinado das principais plataformas (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), o clube carioca ampliou seu alcance digital em quase 280 mil inscritos. No último mês, liderou o crescimento em duas das quatro principais plataformas: Twitter e Instagram. Cerca de 9 em cada 10 novos inscritos nas redes sociais do Flamengo foram através de suas contas oficiais no Instagram (66% do total) ou no Twitter (20%).





O Corinthians foi dono do segundo maior crescimento geral ao somar 177 mil novos inscritos no combinado de seus canais oficiais. O Instagram segue como o principal motor para o crescimento corintiano no período, responsável por 76% do total em maio. Dentre os vinte maiores clubes do ranking, o clube paulista empata com o Atlético Mineiro com a maior dependência de seus crescimentos no Instagram. Sobre as demais plataformas, o clube do Parque São Jorge registrou o segundo maior crescimento em todas elas.





O Palmeiras voltou ao TOP 5 crescimentos no levantamento deste mês ao registrar o terceiro maior crescimento geral, alcançando 127 mil novos inscritos, sobretudo graças ao seu protagonismo no YouTube. O clube alviverde liderou o crescimento na plataforma de vídeos ao somar mais de 43 mil novos inscritos. Entre os 20 maiores clubes do ranking, o Palmeiras é o que possui a maior participação do YouTube em seu crescimento total, cerca de 33% do total é devido à TV Palmeiras, seu canal oficial no YouTube.





Outra equipe que obteve grande destaque no levantamento atual foi o Atlético Mineiro. O Galo registrou o quarto maior crescimento ao somar mais de 106 mil novos inscritos, sobretudo em sua conta no Instagram, que concentra 76% dos novos inscritos. Este resultado o fez avançar duas posições no ranking, ultrapassando o rival Cruzeiro e o Vasco firmando-se na 7ª posição geral, resultado inédito para os clubes de Minas Gerais desde de toda a série histórica (início em julho/2016). Somente em 2019, o crescimento da base digital do Atlético em 2019 já soma 580 mil novos inscritos em seus canais oficiais.





O São Paulo completa o TOP 5 maiores crescimentos do mês ao somar quase 100 mil inscritos, puxados também por sua conta oficial no Instagram, responsável por 75% dos novos inscritos. O Fortaleza também obteve notoriedade esse mês ao registrar o maior crescimento no Facebook entre todos os clubes, tanto absoluto quanto em variação durante o mês de maio. Possivelmente motivada pelo título da Copa do Nordeste de 2019, a equipe cearense obteve 19 mil novas curtidas em sua página oficial no Facebook.