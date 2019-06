International Board suspende cartão amarelo se goleira se adiantar em disputa de pênaltis

A International Board (IFAB) autorizou nesta sexta-feira um pedido da Fifa para suspender o cartão amarelo em casos que a goleira se adiantar na disputa de pênaltis durante a Copa do Mundo Feminina.





A medida, de caráter temporário, é para evitar que atletas sejam expulsas em disputa de pênaltis. Atualmente, de acordo com as novas regras, será punido com o amarelo aquele que não tiver ao menos um dos pés sobre a linha no momento do contato do cobrador com a bola.





Segundo o comunicado da IFAB, “o árbitro de vídeo (VAR) atua como um impedimento ainda maior para os goleiros, já que eles sabem que qualquer intromissão será detectada pelo VAR se não for observada pelos árbitros dentro de campo”.





A International Board deixou claro que apoia a punição a quem desrespeitar as regras do jogo, mas citou que há um risco maior de expulsão para um goleiro se ele já tiver sido advertido no tempo normal. Na disputa de pênaltis, se um goleiro receber o cartão vermelho terá de ser substituído por algum jogador de linha.





A regra antiga segue valendo para o tempo normal.





Globo Esporte