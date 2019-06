James Rodríguez pede para não ser comprado pelo Bayern e deve ser negociado pelo Real

James Rodríguez vai deixar o Bayern de Munique. O meia colombiano estava emprestado pelo Real Madrid há dois anos e tinha um valor de transferência fixado em € 42 milhões (aproximadamente R$ 182 milhões) , mas pediu diretamente para Karl-Heinz Rummenigge, diretor da equipe bávara, que não exercesse a opção de compra.





- James me pediu em uma reunião que não exercesse a opção de compra estabelecida em contrato, o que, nessa condição, não faz sentido. Ele quer jogar com mais regularidade, o que, aqui, não é garantido. Pessoalmente, eu lamento - afirmou o diretor do Bayern em entrevista ao jornal Sport Bild.





Apesar de ter optado por não permanecer em Munique, o meia colombiano também não deve seguir no Real Madrid, já que Zidane está de volta ao comando da equipe merengue e não conta com o jogador para a próxima temporada.





James chegou ao Bayern em julho de 2017, por pedido do então treinador Carlo Ancelotti. O meia atuou em 67 partidas e marcou 15 gols. Além disso, conquistou dois Campeonatos Alemães, duas Copas e uma Supercopa. O Real Madrid espera receber um valor ainda maior do que o estabelecido na opção de compra junto ao Bayern.





Globo Esporte