Jornal italiano afirma que Leonardo quer levar Lucas Paquetá para o PSG

O dirigente Leonardo pode não ser o único brasileiro a deixar o Milan para acertar com o Paris Saint-Germain nesta janela de transferências. Segundo o jornal Corriere dello Sport, o novo diretor de futebol do PSG quer contar com Lucas Paquetá em seu elenco na próxima temporada.





Foi o próprio dirigente que levou Paquetá do Flamengo para o clube italiano em janeiro de 2019, por cerca de R$ 150 milhões. Com a camisa rossonera, foram 17 jogos, 1 gol e duas assistências.





A publicação afirma que Leonardo usará o seu bom relacionamento, além do conhecimento dos problemas financeiros do Milan, para levar o jogador de 21 anos para a Paris. Paquetá seria visto como o substituto ideal para Rabiot, que está de saída do PSG e tem grande chance de acertar com a Juventus.





Globo Esporte