Jornal: Real Madrid se acerta com Chelsea, e Hazard pode ser anunciado em breve

De acordo com o jornal “As”, o Real Madrid chegou a um acordo com o Chelsea pelo atacante Eden Hazard. O jogador, que está concentrado com a Bélgica para a disputa das eliminatórias da Eurocopa no fim de semana, pode ser anunciado a qualquer momento pelo clube espanhol.





Segundo outros veículos europeus, a transferência giraria em torno de 88,5 milhões de libras (cerca de R$ 437 milhões), mas podendo chegar a 100 milhões de libras em bônus (cerca de R$ 495 milhões).





No último dia 29, Hazard foi decisivo para a vitória por 4 a 1 sobre o Arsenal que valeu o título da Liga Europa para o Chelsea. Após a partida, o discurso era de adeus aos Blues.





- Eu tomei minha decisão há duas semanas. Vocês saberão daqui a alguns dias. Eu acho que isso foi um adeus, mas no futebol você nunca sabe - disse Hazard, que defenderá a Bélgica nos próximos dias nos confrontos contra Cazaquistão (sábado) e Escócia (na próxima terça) pelas eliminatórias da Euro.





Sonho antigo do Real (e de Zizou)





Aos 28 anos de idade, Hazard é um desejo antigo do técnico Zinedine Zidane que, em 2009, quando ainda era apenas conselheiro da presidência do Real Madrid, havia indicado a contratação do jogador que brilhava então pelo Lille. No entanto, o Chelsea, em 2012, chegou primeiro e levou o jogador para Stamford Bridge.





Na última temporada, Hazard fez 21 gols e deu 17 assistências. Foi a temporada mais "artilheira" dele no Chelsea e que veio na sequência da disputa da última Copa do Mundo quando foi o principal destaque da Bélgica, 3ª colocada.





Globo Esporte