Juventus acerta com zagueiro De Ligt, do Ajax, por cerca de R$ 305 milhões, garante Sky Itália

A rede de televisão Sky Itália confirmou na manhã deste sábado que a Juventus acertou a contratação do zagueiro holandês De Ligt, do Ajax, por € 70 milhões (cerca de R$ 305 milhões). Aos 19 anos, capitão do time holandês, foi um dos líderes da campanha surpreendente do semifinalista da última Liga dos Campeões.





Paris Saint-Germain e Barcelona estavam negociando com o jogador. Mas um encontro entre o seu empresário, o italiano Mino Raiola, e a diretoria da Juventus na noite de sexta-feira parece ter selado o acordo.





O salário anual do jovem zagueiro deve chegar a € 12 milhões (R$ 52 milhões), mais alguns bônus por conquistas. A cláusula rescisória vai variar ao fim de cada temporada, mas não será inferior a € 150 milhões (cerca de R$ 650 milhões).





A serviço da seleção holandesa até o dia 9 de junho passado, quando perdeu a final da Liga das Nações para Portugal e recebeu o convite de Cristiano Ronaldo para se transferir para a Juventus, De Ligt ainda está de férias. Na última sexta-feira, postou foto em suas redes sociaiscom a namorada, a modelo AnneKee Molenaar, nas Bahamas.





Enquanto isso, na Holanda, o Ajax voltou aos treinos neste sábado. O destaque na reapresentação foi justamente o zagueiro Lisandro Martínez, argentino de 21 anos contratado ao Defensa y Justicia.





Globo Esporte