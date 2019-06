Kroos revela plano de aposentadoria precoce e diz sentir saudades de Cristiano Ronaldo

Aos 29 anos, o meia Toni Kroos já faz planos para aposentadoria. Em entrevista ao jornal “Bild”, o campeão do mundo pela Alemanha em 2014 quer jogar por mais quatro anos até o fim do seu compromisso com o Real Madrid em junho de 2023.





- A duração do contrato foi escolhida conscientemente. 33 anos seria uma boa idade para me aposentar e depois terei a oportunidade de decidir se quero fazer algo depois – afirmou o jogador.





No mesmo papo com o diário germânico, Kroos admitiu que Cristiano Ronaldo faz muita falta ao Real Madrid.





- Seria estranho se alguém como o Cristiano não deixasse saudades. Ele decidiu jogos só com os seus gols. Porém, a transferência para a Juventus foi absolutamente positiva para todas as partes – salientou.





Globo Esporte