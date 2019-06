Leonai elogia entrosamento do Comercial para estreia na Copa Paulista

Às vésperas da estreia do Comercial na Copa Paulista, o volante Leonai não considera o entrosamento do elenco um problema.





Apesar das reformulações do grupo comandado por Roberval Davino, o atleta está otimista para o envolvimento dos jogadores antes da partida contra o Votuporanguense.





- Com alguns jogadores com que já joguei, Cesinha, que estava aqui no passado, o entrosamento é maior, mas com os que vieram a gente já está se entrosando, o time está se encaixando e, se Deus quiser, vamos fazer uma boa estreia - disse.





O volante também exalta a qualidade dos atletas que têm chegado. Com a base que disputou a Série A3, o Comercial anunciou reforços como o zagueiro Juan e o volante Ademir, que estão entre os confirmados para a primeira rodada.





- A reformulação acontece em todo grupo, em todo clube, e não vai ser diferente aqui no Comercial. Chegaram jogadores pra agregar, jogadores bons, com experiência, está sendo muito bom - afirmou.





O jogo de estreia do Leão do Norte é domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.





Globo Esporte