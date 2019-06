Leonardo retorna ao Paris Saint-Germain como novo diretor técnico

O PSG anunciou Leonardo como novo diretor técnico do clube. O brasileiro ocupará novamente o cargo após o português Antero Henrique assinar sua carta de demissão na quinta-feira da semana passada. Leonardo já estava no cargo entre 2011 e 2013, logo em seguida que o clube foi comprado por um fundo de investimento do Catar.





“Estou muito animado para retornar ao Paris Saint-Germain mais uma vez. Este clube foi muito importante na minha carreira no futebol e na minha vida. Eu realmente tive grandes emoções aqui como jogador nos anos 90 e, mais recentemente, como diretor esportivo ao lado de nosso presidente, Nasser Al-Khelaïfi, quando retornei ao clube, em 2011. Hoje, estou voltando para Paris com grande entusiasmo e energia para fazer parte deste novo clube pelo qual tenho um profundo respeito”, disse Leonardo em entrevista coletiva.





O brasileiro retorna para recolocar o PSG como uma das potências do futebol europeu. Mesmo dominante no Campeonato Francês, o clube tem decepcionado na Liga dos Campeões, sendo eliminado nas oitavas-de-final nas três últimas temporadas.





“É um momento especial para ver Leonardo voltar ao Paris Saint-Germain. "Leo" marcou a história do nosso clube, e todos nós sabemos o papel que ele desempenhou como diretor de esportes no início do nosso projeto. O PSG sempre foi sua família, estamos muito felizes em recebê-lo novamente. Seu retorno, com o dinamismo e o talento que o conhecemos, ajudará a colocar o clube em um novo ciclo com objetivos ambiciosos. Com ele, desenhamos um elo entre as gerações do PSG, que é um belo símbolo no horizonte dos 50 anos do clube, no próximo ano”, afirmou o presidente Al-Khelaïfi.