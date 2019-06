Luis Enrique deixa comando técnico da seleção da Espanha, diz jornal

(Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

O técnico Luis Enrique não seguirá mais no comando técnico da seleção da Espanha. De acordo com o jornal espanhol Marca, a decisão foi do próprio treinador devido a problemas pessoais vividos nos últimos meses. Roberto Moreno, que era o auxiliar técnico, vai assumir o posto.





Ainda segundo a reportagem, Enrique abandonou a concentração da seleção em março, dias antes do jogo contra Malta e ficou fora da convocação e das partidas de julho, contra Ilhas Faroe e Suécia, pela eliminatórias da Eurocopa.





A publicação destaca que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) apoiou decisão do técnico e não questionou em momento algum suas ausências.





Luis Enrique chegou em julho do ano passado, permanecendo 11 meses no cargo. Ele foi anunciado após a saída de Julen Lopetegui, que foi dispensado às vésperas do início da Copa do Mundo de 2018 após o vazamento de sua contratação pelo Real Madrid.