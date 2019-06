Marta se consagra e Brasil vence Itália pela Copa do Mundo Feminina

O Brasil venceu a Itália por 1 a 0 na tarde desta terça-feira (18) pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Marta fez o gol de pênalti no segundo tempo e se consagrou como a maior artilheira de todas as Copas do Mundo, seja masculino ou feminino.





O jogo teve altos e baixos. O Brasil começou pressionando, mas a Itália se segurou como pode. Marta esteve presente em boa parte dos lances, fazendo passes para Debinha e Cristiane.





O melhor lance do Brasil foi aos 16 minutos, em um bombardeio dentro da área. Foram três escanteios: no primeiro, Debinha desviou de letra e a goleira Giuliani fez ótima defesa. Na segunda cobrança, Marta quase fez um gol olímpico, sendo desviada pela goleira. A terceira cobrança foi desperdiçada e a bola foi para fora.





Em seguida, a Itália chegou mais e fez o gol, mas a assistente marcou impedimento. A seleção verde e amarela manteve a pressão, mas o jogo ficou zerado até o fim do primeiro tempo.





Na segunda etapa, o Brasil voltou com mais vontade e já assustou aos seis minutos, quando Andressinha cobrou falta e a bola explodiu no travessão. Aos 10, Kathellen subiu mais que todas e cabeceou, mandando a bola rente a trave.





Bia Zaneratto entrou bem e quase fez aos 19. Já aos 26, o melhor lance. Debinha entrou na área e foi empurrada por Linari. Penalidade marcada que Marta marcou com categoria e se tornou a maior artilheira em todas as Copas do Mundo.





Agora a seleção aguarda a definição do adversário da próxima fase. Provavelmente será Alemanha ou França, duas seleções bem preparadas. O jogo acontece no domingo.