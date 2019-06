Maxí López consegue apelação na CBF e rescinde contrato com o Vasco

(Foto: André Durão)





Por Redação Blog do Esporte









O atacante Maxí conseguiu nesta sexta-feira (21) rescindir o contrato com o Vasco, que iria até o final do ano. O jogador fez um apelo na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF e informou a novidade em sua rede social. O clube carioca perdeu os direitos econômicos e esportivos do atacante.



@malvestefano A CNRD da CBF concedeu há pouco tutela de urgência declarando rescindidos os vínculos trabalhista e desportivo do atleta @MaxiLopez_11 com o Club de Regatas Vasco da Gama @bicharaemotta 21 de junho de 2019

O atleta recorreu à Justiça devido aos meses de atraso salarial. Sua decisão ocorreu a quase um mês, quando ficou de fora do jogo contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro, por opção da comissão técnica.





“Estou de saída porque não quero que me façam sentir que estou prejudicando um clube que já ocupa um espaço importante no meu coração. Fico na torcida para que possamos dar a volta por cima e agradeço novamente o privilégio de ter feito parte desta história”, declarou o jogador na época.





Maxí faz um trabalho de condicionamento físico com um preparador e um fisioterapeuta de modo particular. O atleta analisa as propostas de clubes estrangeiros, mas enquanto não decide seu destino, pretende ficar no Rio de Janeiro.