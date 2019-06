Messi diz que não faz sua melhor Copa América e critica campos: "A bola parece um coelho"

Foto: Jorge R Jorge/BP Filmes









Lionel Messi voltou a criticar os gramados da Copa América. O craque da Argentina já havia manifestado insatisfação com o campo da Arena do Grêmio, em Porto Alegre, e nesta sexta-feira direcionou seu incômodo ao Maracanã – onde ajudou sua equipe a bater a Venezuela por 2 a 0 e garantir classificação para enfrentar o Brasil nas semifinais.





– A bola parece um coelho. Ela quica para todos os lados. Fica difícil controlar – disse o camisa 10.





– É difícil jogar às vezes, os campos estão muito ruins, lamentavelmente. É uma vergonha que num gramado desse esteja sendo jogada a Copa América. Não ajuda a jogar, poder ter a bola rápida, dar o toque de primeira. Quica mal, não dá para conduzir (a bola).





Porém, apesar da classificação, o camisa 10 admitiu não estar satisfeito com o seu desempenho até aqui no torneio:





– A verdade é que não está sendo minha melhor Copa América, o que eu esperava, mas, como disse, não se pode jogar muito, para atacar, fazer algo diferente, se junta muita gente na frente também. Mas o importante é que vencemos, temos que seguir.





O craque já projetou o duelo com o Brasil na semifinal, terça-feira, no Mineirão. Questionado sobre qual seleção chega como favorita para o duelo, ele declarou:





– É difícil apontar um favorito em um Brasil x Argentina, na situação em que estão se dando as partidas nessa Copa América, tudo muito igual. Eles estão em casa, têm que sair para atender à sua torcida, e vêm com um projeto há mais tempo, com muitos jogadores de nível técnico, com a mesma ideia. É um jogo igual, como todo Brasil x Argentina.





Messi canta o hino e mostra que assumiu papel de lider na seleção argentina





Para Messi, a vitória sobre a Venezuela foi a melhor atuação da Argentina nesta Copa América. Os gols foram de Lautaro Martínez e Lo Celso.





Veja outras declarações de Messi após a vitória da Argentina por 2 a 0 sobre a Venezuela:





Melhor jogo?





– Sim. Creio que demos um passo a mais, tem muita coisa para melhorar ainda. Defensivamente, no segundo tempo principalmente, eles tiveram mais a bola, ficamos juntos, unidos. E saímos rápido, temos atacantes velozes. Lautaro chutou uma na trave, depois tivemos outra chance. Isso nos favoreceu.





Venezuela





– Sabíamos que a Venezuela iria ficar muito atrás, que iria buscar o contra-ataque. É um time rápido, que iria jogar a bola no Rondón e correr pelos lados. Começamos tendo o controle, conseguimos o gol e começamos a errar, ter menos a bola. No segundo tempo, sabíamos que eles sairiam, dariam espaços. Tivemos o contra-ataque, criamos situações e estivemos firmes a todo momento.





Hora da virada contra o Brasil?





– Não sei se um rival perfeito, o que nos importa é a semifinal. Queremos seguir, obviamente, sabemos que vai ser uma partida muito difícil, dura, por todos os jogadores que têm, pelo nível individual e coletivo. Mas está tudo muito igual nesta Copa América, vamos lutar para passar.





Lionel Scaloni





– Creio que vai crescendo com a gente, é sua primeira experiência, vai cometendo erros e aprendendo. A verdade é que é muito difícil ser treinador da Argentina com tudo que a rodeia. É difícil ser treinador, muito mais da seleção argentina por tudo que significa. Acredito que é bem-vindo com sua comissão, com a gente, vamos todos juntos.





Globo Esporte