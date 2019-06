NBA estuda diminuição nos 82 jogos da temporada regular e inclusão de torneios extras

(Foto: Getty Images)









Demanda antiga de alguns setores ligados ao basquete nos Estados Unidos, a NBA começa a estudar a possibilidade de diminuir o tradicional número de 82 jogos da temporada regular. A ideia dos executivos é usar o aniversário de 75 anos da liga, em 2021/22, para realizar alguns testes. Há projetos para realização de uma Copa na metade do campeonato e um torneio na reta final, valendo algumas das vagas para os playoffs - mudanças que exigiriam a redução no número atual de partidas da temporada regular.





De acordo com o repórter Kevin Arnovitz, da ESPN americana, um comitê se reuniu no último dia 12 de junho para começar a discutir ideias. O objetivo seria propor algumas mudanças em formato piloto na temporada de 2021/22 e, posteriormente, avaliar a viabilidade de aplicação definitiva.





A ideia dos torneios adicionais tem entusiastas entre os executivos da liga. Porém, seria complicado executar sem mexer na delicada questão dos 82 jogos da temporada regular, que envolve não apenas de tradição, mas que provocaria grande impacto nas estatísticas e em importantes aspectos comerciais.





O fato é que a realização dos 82 jogos na temporada regular vem sofrendo críticas e provocando algumas reações nos últimos anos. Há preocupação com a quantidade de jogadores lesionados ou fora das melhores condições físicas durante os playoffs - período mais importante do campeonato. Com isso, muitos times têm optado por poupar astros no decorrer da temporada, gerando um impacto negativo na comercialização das partidas.





