Nigéria aposta nos contra-ataques e vence Coreia do Sul

A Nigéria venceu a Coreia do Sul por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Grenoble, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo feminina. Os gols da partida foram marcados por Kim (contra) e Oshoala.





Com a vitória, a Nigéria somou três pontos na tabela do Grupo A e vai em busca da classificação em terceiro lugar na chave que conta com as favoritas França e Noruega. A Coreia do Sul segue sem pontuar. Na próxima rodada as africanas encaram as francesas, enquanto a Coreia enfrenta as norueguesas.





Globo Esporte