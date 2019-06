No último treino antes de pegar a Venezuela, Tite confirma volta de Arthur na Seleção

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)









Debaixo de muita chuva em Salvador, a seleção brasileira finalizou os preparativos para a segunda rodada da fase de grupos. O técnico Tite separou o time titular, o mesmo que treinou no dia anterior, e confirmou apenas uma mudança em relação à escalação da estreia: recuperado de lesão, Arthur entra, e Fernandinho vai para o banco de reservas.





Nesta terça-feira, às 21h30, a seleção brasileira enfrenta a Venezuela, na Fonte Nova.





Apenas o aquecimento foi aberto para imagens da imprensa. Na parte fechada da atividade, o treinador manteve o time da estreia, apenas com Arthur na equipe titular. O Brasil vai a campo com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luís; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Richarlison, David Neres e Roberto Firmino.





Tite deu ênfase na antevéspera da partida ao treino de bola parada, com práticas de cobranças de escanteio - para os dois grupos, de titulares e reservas. Também fez treinos táticos, e nesta segunda comandava treino em campo reduzido com 11 para cada lado.





O jogo entre Brasil e Venezuela terá transmissão ao vivo na TV Globo e no GloboEsporte.com para todo o Brasil com narração de Galvão Bueno e comentários de Júnior e Casagrande (com Paulo César Oliveira na Central do Apito). O SporTV também transmite ao vivo para todo o Brasil com narração de Luiz Carlos Jr. e comentários de Lédio Carmona e Ricardinho (com Sálvio Spinola Fagundes Filho na Central do Apito).





O GloboEsporte.com também faz duas "lives - uma antes e uma depois do jogo - com análises e entrevistas, além da transmissão com duas opções de narração: uma com a equipe da TV Globo comandada por Galvão Bueno e uma com o time do Falha de Cobertura.





