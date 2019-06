Oficial: Juventus anuncia Maurizio Sarri como novo técnico

Maurizio Sarri é o novo treinador da Juventus. A Velha Senhora e o Chelsea anunciaram em conjunto a notícia neste domingo depois de chegarem a um acordo para a sua liberação. O italiano de 60 anos assinou um contrato de três temporadas com a Juve - até junho de 2022.





A rede inglesa "BBC" afirmou que foram necessários cinco milhões de libras (R$ 24,5 milhões na cotação atual) para que o Chelsea aceitasse liberar Sarri. Com esse dinheiro, os ingleses devem ir atrás de Frank Lampard, ídolo do clube e técnico do Derby County.





Ex-Napoli, Sarri comandou o Chelsea em 63 jogos na temporada e foi campeão da Liga Europa. Ele substitui Massimiliano Allegri, multicampeão na Juventus entre 2014 e 2019.





- Nas conversas que tivemos após a final da Liga Europa, Maurizio deixou claro o quanto desejava retornar ao seu país natal, explicando que suas razões eram significativas. Ele também acreditava que era importante estar mais perto de sua família e, para o bem-estar de seus pais, sentia que precisava viver mais perto deles naquele momento - disse Marina Gravnoskaia, diretora dos Blues.





- Maurizio deixa o Chelsea com agradecimentos de todos nós pelo trabalho que ele e seus assistentes fizeram durante a temporada e por vencer a Liga Europa, nos guiando para outra final de Copa e um terceiro lugar na Premier League. Gostaríamos também de felicitá-lo por comandar outro grande clube e desejá-lo boa sorte no futuro - completou.





Globo Esporte