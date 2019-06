Palmeiras chega a acerto e contrata Ramires, ex-volante da seleção brasileira

O Palmeiras chegou nesta quinta-feira a um acordo para a contatação de Ramires, volante de 32 anos que tem passagem pela seleção brasileira e estava livre no mercado. O jogador assinará um contrato de quatro anos.





Ramires estava sem clube há pouco mais de um mês, desde que rescindiu com o Jiangsu Suning, da China, time pelo qual disputou poucos jogos desde a temporada passada.





– Fala, família Palmeiras. É com muita honra que venho dizer que hoje também faço parte dessa família. Vamos em busca de grandes conquistas. Avante Palestra – disse Ramires, em vídeo divulgado no Twitter do clube.





No Palmeiras, ele voltará a trabalhar com Luiz Felipe Scolari, por quem foi convocado para a Copa do Mundo de 2014. Ele agrada ao treinador por se tratar de um jogador versátil, que pode atuar em diferentes posições do meio-campo.





Ramires se destacou no futebol brasileiro pelo Cruzeiro e foi vendido ao Benfica, onde conquistou o título português. Pelo Chelsea, foi campeão inglês, da Liga Europa e da Liga dos Campeões.





Contratado pelo Jiangsu Suning em 2016, o volante volta ao Brasil depois de ter atuado pouco pelo time principal já no ano passado.





Segundo pessoas próximas, ele esteve próximo de retornar ao Benfica na primeira janela de transferências de 2018, mas de última hora o negócio não se concretizou, e ele acabou não sendo inscrito pelo clube chinês para a disputa da primeira divisão nacional.





Por isso, precisou manter a forma física no time B do Jiangsu Suning até entrar em acordo no mês passado e rescindir contrato.





