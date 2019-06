Paula Borgo explode, Brasil segura a reação do Japão e vence mais uma na Liga das Nações

Por um momento, o roteiro pareceu guiar por um caminho diferente. Em um início perfeito, o Brasil indicou uma vitória sem sustos contra a sempre resistente seleção japonesa. Não foi bem assim. Em Tóquio, o time da casa pareceu se multiplicar em quadra para tentar atrapalhar os planos dos rivais. Mas, na marra e pelas mãos de Paula Borgo, a equipe de José Roberto Guimarães venceu mais uma na Liga das Nações: 3 sets a 1, parciais 25/17, 25/19, 20/25, 25/22.





Com o triunfo, o Brasil dá mais um passo em sua evolução e chega à sétima vitória na competição (confira a tabela de classificação no fim da matéria). O time volta à quadra na madrugada deste quarta-feira, contra a Tailândia, às 3h40. O SporTV2 transmite a partida ao vivo.





A dona da história





Paula Borgo foi o nome do jogo nesta terça-feira. A oposta explodiu no ataque, principalmente nos dois primeiros sets. Foram 26 pontos no total, 25 de ataque e um de saque. Gabi também cresceu nos momentos de decisão e fechou o jogo com 13 pontos. Bia, decisiva no fim, fez 10. Pelo Japão, Sarina Koga, também com 26 pontos, foi o grande nome da partida. Ishii também se destacou, com 18 pontos.





O que eles disseram:





Paula Borgo, maior pontuadora do Brasil: "Foi uma vitória muito importante para o nosso grupo. O Japão é um adversário direto na busca por um lugar na fase final. As japonesas defendem muito e têm volume de jogo. Todo o time está de parabéns por esse resultado e agora já temos que pensar na Tailândia".





José Roberto Guimarães, técnico do Brasil: "Nosso time se comportou muito bem no primeiro, no segundo e no quarto sets. O Japão se encontrou no terceiro set com seu sistema defensivo. Foi muito importante a forma que a nossa equipe jogou diante de um adversário que é muito difícil de se enfrentar. Estou feliz pelo jogo e foi uma boa apresentação do nosso time principalmente em relação ao passe e ao volume de jogo. Também fomos eficientes nos contra-ataques”.





Fatos do jogo:





Não foi só a Paula...





Fora a queda no terceiro set e no início do quarto, o Brasil apresentou pontos positivos nesta terça-feira. Paula, pelos pontos, acabou sobressaindo. Mas não foi só ela. Em seus melhores momentos, a seleção se destacou pelo passe certeiro. Gabi foi, mais uma vez, o ponto de segurança do time. Diante de um rival com muito volume de jogo, Macris soube encontrar espaços na base da habilidade. No quarto set, Bia também brilhou, fazendo o Brasil virar o placar na reta final para garantir a vitória.





Tudo bem com ela





Foi apenas um susto. Depois de sair de quadra da partida contra os Estados Unidos e preocupar, Natália começou a partida já em quadra. A ponteira se mostrou recuperada das dores musculares e seguiu o planejamento da comissão técnica ao entrar apenas no primeiro set.





Os sets





A rapidez da defesa japonesa exigia força e paciência. Mas, embaladas pela vitória sobre os Estados Unidos na última semana, as brasileiras se mostraram eficientes desde o início. Gabi, em um belo ataque, logo fez a seleção abrir 6/3. Pouco depois, Ana Paula Borgo deixou o Brasil com o dobro de pontos antes da primeira parada técnica (8/4). Por um momento, as japonesas ameaçaram reagir e fizeram a diferença cair para apenas dois pontos. Mas foi só uma ameaça. Paula Borgo, certeira no ataque, fez a vantagem subir mais uma vez. No fim, Julia Bergmann fechou a primeira parcial com um ace: 25/17.





Paula Borgo manteve a mão calibrada na volta à quadra. Foi a oposta quem marcou o primeiro ponto do segundo set. O início da parcial, porém, foi mais equilibrado que o da anterior. Aos poucos, porém, o Brasil se soltou. Amanda, que entraram no lugar de Natália, fez a vantagem disparar ao dar uma pancada de xeque, abrindo 11/7. A partir dali, foi só esperar os pontos correrem. Sem sustos, a seleção fechou o segundo set em 25/19 em mais um ponto de Paula Borgo.





O Japão quis resistir. Na volta à quadra, o time da casa reagiu para tentar ao menos adiar a vitória brasileira. Ao contrário das parciais anteriores, as japonesas conseguiram encontrar espaços para construir vantagem no placar. As brasileiras também passaram a errar - e muito. Em dois erros seguidos do lado de cá, o Japão disparou em 16/10 pelas mãos de Koga. O Brasil ainda conseguiu tirar boa parte da diferença, mas não teve forças para tomar a frente. Em um erro de ataque de Gabi, as donas da casa avançaram tranquilas à vitória na parcial: 25/20.





Na volta à quadra, as japonesas mantiveram o ritmo. Na verdade, aceleraram. Com tranquilidade, o time da casa abriu 4/0 no quarto set. O Brasil buscou reagir e tirou a diferença em lances de habilidade de Macris. As asiáticas pareciam cobrir toda a quadra - e os ataques brasileiros já não caíam com tanta facilidade assim. Bia, no bloqueio, fez o Brasil empatar em 15/15. Foi a central também quem colocou a seleção à frente, com dois bloqueios seguidos pouco depois. A partir dali, o Brasil controlou os nervos para garantir a vitória: 25/22, em ataque de Gabi.





As escalações:





Brasil: Macris, Paula Borgo, Mara, Bia, Gabi e Natália. Líbero: Léia. Entraram: Julia Bergmann, Amanda, Lorenne, Roberta e Mayanny. Técnico José Roberto Guimarães.





Japão: Koga, Iwasaka, Shinnabe, Ishii, Okumura e Sato. Líbero: Kobata. Entraram: Nabeya, Kuroko, Miyashita. Técnica: Nakada Kumi.









Globo Esporte