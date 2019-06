Polícia apreende 75 ingressos da Copa América em São Paulo; seis cambistas são detidos

(Foto: Marcos Ribolli)









Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, seis suspeitos de atuarem como cambistas foram detidos na região do Morumbi nos três jogos da Copa América realizados no estádio. Com eles, a polícia apreendeu 75 ingressos da competição.





Foram três ocorrências, uma delas no dia 17, horas antes de Japão x Chile, e outras duas no dia 19, quando Colômbia e Catar se enfrentaram. De acordo com a secretaria, não houve registro de casos semelhantes no dia 14, dia da abertura da Copa América, com Brasil x Bolívia.





Na última segunda-feira, por volta das 15h – o duelo entre chilenos e japoneses começou às 20h –, policiais civis suspeitaram de três homens, que foram abordados e admitiram a venda dos bilhetes – eles tinham nove entradas para diferentes jogos da competição.





Um quarto suspeito foi detido num estacionamento próximo. Com ele foi apreendida uma entrada. Dentro de um carro parado no local, os policiais encontraram mais 61 ingressos da Copa América.





Na quarta-feira, outras duas pessoas foram detidas. Cada uma delas ofereceu dois ingressos de Colômbia x Catar a policiais à paisana.





Todas as ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Atendimento ao Turista, que montou uma base móvel ao lado do Morumbi – procedimento que será repetido na Arena Corinthians, que receberá os outros três jogos previstos para São Paulo da Copa América.





No jogo entre Brasil x Bolívia dezenas de pessoas ofereciam ingressos a torcedores que se encaminhavam ao estádio. No dia da partida, o site da Copa América chegou a informar que as entradas estavam esgotadas.





O estádio, porém, não lotou. Eram visíveis os espaços vazios nas arquibancadas e nas cadeiras numeradas. A organização justificou que ingressos foram reservados, mas a compra não foi concluída. Além disso, torcedores que compraram bilhetes não comparecerem. Por fim, nem todas as cortesias distribuídas foram utilizadas.





Nos dias que antecederam a abertura da Copa América, longas filas se formaram no Memorial da América Latina, local designado para a troca dos ingressos, vendidos apenas pela internet.





Um dos motivos para a demora, de acordo com os organizadores, era que os torcedores precisavam apresentar vários documentos para fazer a retirada – um procedimento necessário justamente para evitar fraudes e a ação de cambistas.





São Paulo receberá mais três jogos da Copa América, todos em Itaquera: no sábado, o Brasil joga contra o Peru; dia 28 de junho, uma das quartas de final, ainda indefinida; dia 6 de julho, a disputa do terceiro lugar.





Globo Esporte