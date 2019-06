Ponto de Opinião: Brasil erra demais e sofre em derrota contra Austrália

O Brasil se apresentou bem contra a Austrália, mas saiu derrotada por 3 a 2, de virada. Cristiane, Marta e Formiga novamente mostraram força, agora com a volta da camisa 10 depois de uma contusão em treino. No entanto, a seleção pecou em alguns aspectos que deverão ser revistos.





O primeiro aspecto foi as substituições do técnico Vadão. As saídas de Marta e Formiga no intervalo desligaram a equipe, que não soube aproveitar para ampliar o placar. Logo em seguida a saída de Cristiane tirou a referência no ataque. A seleção feminina mostra que também depende de um talento, assim como o masculino mostra a dependência de Neymar.





A segunda questão é a demora para ligar a defesa com o ataque. A marcação das australianas no segundo tempo foi mais forte e isso desequilibrou a seleção. A troca de passes na defesa e lances diretos não ajudaram o Brasil. As jogadas aéreas também foram desperdiçadas, além de muitos passes errados.





O Brasil sofreu com bolas aéreas, mostrou força contra uma seleção favorita ao título, mas ainda sim precisa melhorar. Ainda em passos lentos, a seleção feminina de futebol vai se desenvolvendo para ser uma possível potência, mas ainda precisa de mais. Mudanças seriam importantes, principalmente na comissão técnica, além de investimentos da própria Confederação e patrocinadores.





O próximo desafio é contra a Itália, na terça-feira. Uma vitória é importante para a seleção não depender de resultados e se classificar com, no mínimo, um terceiro melhor lugar.