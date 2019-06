Ponto de Opinião: Futebol feminino mostra garra, mas ainda está longe do seu melhor espetáculo

A seleção feminina de futebol acabou eliminada da Copa do Mundo ao ser derrotada pela França na prorrogação por 2 a 1 neste domingo (23). Novamente Marta foi determinante para o elenco e deixou um desabafo na entrevista para o Sportv. Disse que as meninas têm que se dedicar para alavancar a modalidade e que é necessário o choro no início para sorrir no final.





A apresentação da seleção feminina foi uma mescla de resistência com superação. Enquanto mantivemos um padrão de jogo por muitas vezes desorganizado e perdido, a maioria das atletas jogava no seu limite. Se entregava, dava o sangue pela seleção. Pudemos conferir em todos os jogos, principalmente neste contra as anfitriãs.





Ainda estamos longe de uma seleção excelente. Marta demonstrou mais uma vez porque é a melhor do mundo, mas só ela não irá resolver o jogo. O técnico Vadão se mostrou perdido em alguns momentos e era nítido a pressão. Demonstrava em suas expressões uma mescla de preocupação e desorganização em alguns momentos. Acho digno começarmos as modificações pela comissão técnica.





Hoje temos uma seleção em construção, que precisa de melhorias, caras novas e uma atitude séria dentro e fora de campo. Neste início temos que cobrar mais atitude das autoridades, profissionalizar a modalidade e melhorar nossas competições. Estamos longe de patamares como Estados Unidos, França e Alemanha.





Ao mesmo tempo que é exigido que clubes da série A do Brasileiro tenham a equipe feminina, não há regras claras para isso, nem ao menos uma visibilidade de respeito a categoria tem. Por mais que a torcida vibre, sofra e comemore, ainda temos um longo caminho a percorrer e com um futuro incerto.