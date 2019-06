Ponto de Opinião: Neymar e sua vida como jogador e celebridade

(Foto: Pedro Martins / MowaPress)

O atacante Neymar entrou em mais uma polêmica com a acusação de estupro ocorrido em Paris com uma brasileira. O fato tomou conta dos noticiários esportivos e mostra como o jogador precisa ser melhor assessorado em suas questões pessoais.





As vésperas da Copa América, Neymar entra em mais uma polêmica que marcará sua carreira fora das quatro linhas. E temos que dar uma ressalva que o jogador também é criticado em campo, principalmente depois das exibições em 2014 e 2018.





É nítido como o jogador deixa o mundo externo influenciar em sua carreira. Por mais que a acusação ainda seja investigada e o assunto pareça estranho, é nítido como Neymar repete os “feitos” de jogadores como Adriano e Romário. Não venham querer comparar Neymar e o goleiro Bruno, situações completamente diferentes (sim, a internet fez isso).





Temos duas situações importantes aqui: primeiro a exposição da garota sobre o estupro. Muitos dizem que ela buscou vantagem com a fama dele, mas não podemos julgar antes de qualquer condenação e explicação na Justiça. Segundo foi Neymar expor a menina nas redes sociais, mostrando as conversas no Whatsapp. Isso demonstra claramente como ele queria solucionar o caso de qualquer jeito, mas acabou alimentando mais a polêmica e vulnerabilizou a mulher sem nenhuma pena ou remorso.





A discussão ganhou outras vertentes quando comentaristas falaram da presença de Neymar na Copa América. Alguns dizem que o jogador deveria se afastar, mas outros pedem a permanência. Isso só depende de Neymar e Tite, mas pedir dispensa da competição só mostra como Neymar errou desde o começo. É mais satisfatório seguir em frente e resolver todas as pendências no particular. Uma pena que ele preferiu expor tudo nas redes sociais e com isso expor para o mundo todo.





Agora o processo caminha para depoimentos e perícia. Entretanto, este assunto está longe de terminar.