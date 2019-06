Ponto de Opinião: O mistério dos ingressos esgotados e o “volta atrás” do COL

(Foto: BP Filmes)

O Comitê Organizador Local (COL) da Copa América havia informado que os ingressos para Brasil x Bolívia estavam esgotados no Estádio do Morumbi. No entanto, quase no fim de partida, foi divulgado o público pagante, de 46.342 torcedores. O número é diferente do que foi divulgado pelo COL dias antes do jogo, onde as 60.340 entradas postas à venda estavam esgotadas.





Durante a partida era nítido ver espaços vazios no estádio. Algo que foi questionado pela imprensa no dia seguinte e, nesta segunda-feira (17), o COL emitiu uma nota dizendo que a informação das entradas esgotadas estavam incorretas. Ou seja, 12.721 ingressos encalharam.





É nítido neste primeiro momento que a Copa América foi organizada com alguns “buracos”. Alguns literalmente, como disseram alguns jogadores e comissão técnica de Argentina e Colômbia sobre o gramado da Arena Fonte Nova. O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, foi categórico ao dizer que era “lamentável o estado do gramado”. O COL rebateu, dizendo que o gramado estava em excelentes condições e atendendo a todos os requisitos.





Conferimos, mais uma vez, o empurra-empurra das críticas. O COL se abstém de qualquer culpa, mas as reclamações são inevitáveis. Claro que não é possível agradar a todos, mas sinto que ainda não perdemos o amadorismo de organizar grandes eventos. É importante o Brasil deixar uma boa impressão, mas parece que isso passará despercebido.





Na nota emitida pelo COL, eles detalharam os valores e números da abertura da Copa:

Capacidade do Morumbi: 65.601

Assentos bloqueados por questões operacionais: 5.261

Total de ingressos colocados à venda: 60.340

Total de ingressos vendidos: 47.619

Total de ingressos não vendidos: 12.721

Total de pagantes presentes: 46.342

Ou seja: 1.277 pessoas compraram ingresso, mas não compareceram ao Morumbi