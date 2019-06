Presidente da CBF diz que Renan Lodi e Rodrygo não serão desconvocados

(Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo)









O presidente da CBF, Rogério Caboclo, disse nesta terça-feira que Renan Lodi e Rodrygo não serão desconvocados pela entidade. Com isso, o lateral-esquerdo do Athletico e o atacante do Santos seguem sem poder defender as suas equipes.





Em entrevista ao programa Bom dia Fox, da Fox Sports, o dirigente também citou que o Furacão tentou fazer com que Lodi se apresentasse à seleção pré-olímpica após a disputa da Recopa Sul-Americana, contra o River Plate.





- Eu compreendo que, uma vez que o jogador é convocado para uma seleção brasileira, ele não pode e não deve ser desconvocado. Foi isso que aconteceu com os dois atletas. O Athletico ofereceu o atleta fora do prazo para que ele se apresentasse à seleção, o que já não podia ser feito, uma vez que todos os atletas que deviam estar presentes já tinham se apresentado dentro do prazo. O fato é que nenhum dos dois foi desconvocado - disse Caboclo.





Santos e Athletico não liberaram os jogadores para o torneio Maurice Revello, antigo torneio de Toulon, que começou no último domingo. A CBF manteve Lodi e Rodrygo na lista enviada para a Fifa. Além deles, Thiago Maia e Gabriel, do Lille-FRA, também não se apresentaram - o clube francês não liberou os atletas para que eles gozassem de férias e retornassem descansados para a próxima temporada. Com as ausências, quatro jogadores foram chamados para as vagas.





O Santos, que manifestava desejo de liberação de Rodrygo desde antes da convocação, enviou mais de um ofício à CBF, via Federação Paulista de Futebol, para pedir a desconvocação de Rodrygo, mas não obteve retorno até o último sábado. Com isso, o atacante não enfrentou o Ceará.





Renan Lodi jogou contra o River Plate, na final da Recopa – vencida pelos argentinos por 3 a 0 –, e ficou fora do jogo contra o Fluminense, na Arena da Baixada. No domingo, o Athletico publicou um pequeno comunicado em suas redes sociais. Nele, confirmou que Lodi segue convocado pela seleção, que o impede de atuar pelos campeonatos organizados pela CBF.





Com a declaração de Caboclo, Lodi está fora do jogo contra o Fortaleza, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, além dos jogos contra Palmeiras e Goiás, pelo Brasileirão.





As liberações eram dadas como certas pela CBF. O coordenador de base Branco e o próprio técnico da seleção pré-olímpica André Jardine se envolveram diretamente em acordo com clubes e combinaram a convocação de um atleta por equipe, com exceção do Corinthians, que se prontificou a liberar dois (Mateus Vital e Pedrinho).





Santos e Athletico jogam nesta semana pela Copa do Brasil - o Peixe enfrenta o Atlético-MG, e o Furacão encara o Fortaleza.





Globo Esporte