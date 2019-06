PSG está próximo de acerto com Donnarumma do Milan e pode botar Areola no negócio

Com a saída de Gianluigi Buffon, o PSG está no mercado em busca de um goleiro. E outro Ginaluigi é o nome preferido. No caso, Gianluigi Donnarumma. O arqueiro de 20 anos é o alvo dos parisiense que, segundo o jornalista especializado Gianluca DiMarzio, ficaram impressionados com a pedida do clube rossonero: 50 milhões de euros (R$ 219 milhões).





Por conta disso, o PSG pensa em colocar Areola na negociação. Avaliado em 30 milhões de euros, o goleiro francês vê com bons olhos a transferência de acordo com Di Marzio.





Apontado como o novo Buffon da seleção italiana, Donnarumma tem mais dois anos de contrato com o Milan. No entanto, o arqueiro, que tem o mega empresário Mino Raiola cuidando dos seus interesses, mas não dá indício de que deseja renovar, fato que deixa os rossoneri mais propensos a negociá-lo.





Globo Esporte