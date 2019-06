Rafael Almeida ganha duas medalhas de ouro no Circuito Pan Americano de Paraciclismo de Estrada 2019

No último fim de semana, dias 15 e 16 de junho, Diadema, na Grande São Paulo, sediou o Circuito Pan Americano de Paraciclismo de Estrada 2019. O atleta Rafael Almeida, patrocinado pela DMCard por meio do programa “Dedica Mais”, ocupou por duas vezes o topo do pódio em sua categoria handbike MH2. No sábado, disputou a prova contra-relógio e, no domingo, correu a prova de resistência, conquistando a medalha de ouro em ambos os circuitos.





“Para o Circuito Pan Americano fizemos mudanças na minha preparação aumentando o volume e a intensidade dos meus treinos para essa competição e o resultado foi o que eu estava buscando, conquistar o primeiro lugar nas duas provas”, comemora Rafael. “Cada atleta que ficou em 1º lugar nas categorias recebeu a camisa de campeão do Circuito Pan Americano de Estrada, e somaram pontos para o ranking nacional e mundial”, conta o paraciclista.





No dia 14 de fevereiro de 2019, com um grande evento em São José dos campos, a DMCard lançou o “Dedica Mais”, o maior programa de apoio ao esporte do Vale do Paraíba. A partir de então, a empresa passou a apoiar mais de 730 atletas joseenses nas modalidades Basquete masculino, Vôlei masculino, Futebol feminino, Futsal feminino, Rugby masculino e feminino, Judô masculino e feminino; além de equipes de paradesporto nas modalidades de Atletismo, Natação, Karatê, Judô, Goalball e Paraciclismo.





Trata-se de um programa que visa a inclusão social, pois apoia não apenas atletas e times de alto rendimento, como também as categorias de base, as futuras promessas do esporte nacional. E, como o esporte e a educação caminham lado a lado, o programa ainda contempla 40 bolsas de estudo em cursos de inglês em parceria com a The Family Idiomas e curso pré-vestibular em parceria com o Poliedro.”





O apoio da DMCard no fomento ao esporte de São José dos Campos está em linha com os valores da empresa dentro da comunidade em que está inserida, entre eles, a transformação social por meio do esporte, proporcionando educação, inclusão social e estimulando que desenvolvam todo seu potencial.