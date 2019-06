Real Madrid anuncia contratação do atacante Jovic, sensação do Campeonato Alemão

(Foto: Getty Images)









O Real Madrid anunciou nesta terça-feira a contratação do atacante Luka Jovic, que estava no Eintracht Frankfurt. O jogador sérvio, de 21 anos, acertou um compromisso até 30 de junho de 2025.





Os valores da negociação não foram revelados, mas a imprensa espanhola especula que o Real pagou cerca de 70 milhões de euros (R$ 306 milhões) pelo atacante, sensação do último Campeonato Alemão com 17 gols (atrás apenas de Lewandowski, que anotou 22, e Alcácer, com 18).





O jogador, por sinal, foi um dos trunfos para boa temporada do clube alemão, que terminou na 7ª colocação da Bundesliga e chegou às semifinais da Liga Europa.





Globo Esporte