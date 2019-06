Ribeirão Preto recebe corrida com obstáculos e muita cerveja no Palma Travassos

Evento com a Nação Corinthiana (Foto: Divulgação)

Ribeirão Preto será sede da Ribeer Run, uma corrida que reúne prova de obstáculos, velocidade, força e cerveja. A prova acontece no dia 3 de agosto, a partir das 15h30, no Estádio Palma Travassos.





O evento será organizado pela RP8 Sports Adventure, que já realizou um evento similar com a torcida do Corinthians e a Coffee Run, que reuniu os apaixonados por café. Desta vez, a cerveja será o grande destaque.





A corrida será dividida em categorias: para os atletas que gostam de desafio, haverá a Corrida com Escadaria 5 km, um percurso de cinco voltas mais 440 degraus, a de 10 km, com dez voltas e 880 degraus, e para quem gosta de algo mais leve, a caminhada de 3 km.





“Depois do sucesso da Nação Corinthiana e da Coffee Run, em formatos mais tradicionais, resolvemos sair um pouco do trivial que os corredores já conhecem para um formato com obstáculos e desafios. Por isso, para a Ribeer Run criamos um percurso totalmente diferente, justamente para tirar o atleta da zona de conforto, enquanto no final da prova ele poderá relaxar e degustar um chope”, conta Rita Pescuma, CEO da RP8.





O evento comemora o Dia Internacional da Cerveja, que acontece no dia 2 de agosto. Ao final do percurso, será possível fazer uma degustação especial de cerveja.





As inscrições deverão ser feitas no link no final desta reportagem, com o valor de inscrição de R$99 tanto para o kit premium quanto para o kit malte. Haverá premiação para os três primeiros atletas do sexo masculino e feminino nas categorias 5 km e 10 km. O primeiro colocado de cada categoria receberá troféu, medalha e um vale-compra de R$ 660 na loja Decathlon. A premiação do segundo e terceiro lugar será troféu, medalha e uma cesta com brindes da loja e de outros parceiros. Não haverá premiação na categoria 3 km, apenas medalha.





Os kits de participação deverão ser retirados nos dias 1 e 2 de agosto na Decathlon e não haverá entrega posterior. A organização pede que o atletas cheguem com 30 minutos de antecedência. Neste link você pode conferir o regulamento da prova.





Serviço

Ribeer Run 2019 - Primeira Edição





Quando: 03/08 (sábado)

Horário: 15h30

Local: Estádio Doutor Francisco de Palma Travassos

Endereço: Av. Dr. Plínio de Castro Prado, 1000 - Jardim Paulista, Ribeirão Preto - SP