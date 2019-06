Rondón marca dois, quebra recorde e dá vitória à Venezuela sobre os EUA antes da Copa América

A Venezuela fechou sua preparação para a Copa América com um resultado empolgante. A equipe Vinho Tinto encerrou sua turnê pelos Estados Unidos com uma boa vitória por 3 a 0, em cima da seleção norte-americana, em amistoso disputado em Cincinatti, neste domingo. Rondón marcou duas vezes e se tornou o maior artilheiro da história de sua seleção, e Savarino também fez o seu.





Os visitantes abriram o placar logo aos 16 minutos, quando o goleiro Steffen saiu jogando mal, e o ataque da Venezuela interceptou. Murillo recebeu na sequência e escorou para Rondón bater para o gol. Aos 30, o atacante tocou de cabeça para Savarino, que bateu colocado e atingiu a trave. A bola voltou aos seus pés, e o meia bateu para o fundo das redes.





Bastaram mais seis minutos para que a Venezuela ampliasse a diferença para 3 a 0. E com um gol histórico. Rondón recebeu bom lançamento na área, dividiu com o marcador, gingou e bateu forte de pé esquerdo. Foi o seu 24º gol com a camisa da seleção Vinho Tinto, o que o isolou como maior artilheiro da história da equipe, deixando para trás Arango, com 23.





O duelo contra os EUA foi o último dos venezuelanos antes do embarque para o Brasil, para a disputa da Copa América. A equipe comandada pelo ex-goleiro Rafael Dudamel estreará na competição diante do Peru, no dia 15 de junho, em Porto Alegre. Três dias depois, os venezuelanos pegam o Brasil, em Salvador, e encerram a fase de grupos contra a Bolívia, em Belo Horizonte, no dia 22.





Globo Esporte