Santander e TF Sports dá sequência ao calendário 2019 do Santander Track&Field Run Series

O Santander Track&Field Run Series dá sequência às etapas de 2019 no dia 09 de junho, em Ribeirão Preto (Parque Olhos D’ Água). A corrida contará com categorias nas modalidades de 4km e 8km. A realização é dos parceiros Santander e Track&Field, com organização da TF Sports.





O circuito conta com um kit diferenciado em todas as etapas, que inclui uma exclusiva camiseta Track&Field Thermodry AmniBiotech® e itens de alimentação saudável, além de uma arena para o atleta com infraestrutura e serviços diferenciados, como tendas de massagem, distribuição de água e frutas, e outras atividades ligadas à corrida.





Além disso, são desenvolvidas diversas ações em conjunto, como por exemplo, benefícios para os clientes Santander que terão 25% de desconto nas inscrições para participar das provas.





O evento esportivo, que acontece há 16 anos, ganhou em 2018 ainda mais abrangência com o novo acordo entre Santander e TF Sports, que prevê a realização de aproximadamente 240 provas em diversas cidades do país, ao longo de três anos.





A inauguração da parceria aconteceu em maio de 2018, na Etapa JK Iguatemi, em São Paulo, com largada na sede do Banco, que reuniu 1.900 inscritos. No decorrer do ano, o Santander Track & Field Run Series recebeu mais de 100 mil corredores, em mais de 60 eventos por 20 Estados do País.





Serviço:





05h30 às 07h00 – Bloqueio do percurso





06h30 às 07h30 – Entrega de chip





07h40 – Alongamento





08h00 – Largada





09h30 – Premiação









Os kits estarão disponíveis para retirada entre os dias 06/06/2019 a 08/06/2019, exclusivamente na loja Track&Field Shopping Iguatemi Ribeirão, no horário de funcionamento desta loja, das 10h às 22h.