São Paulo atrasa pagamento de direitos de imagem e recorrerá a empréstimos

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

O São Paulo atrasou o pagamento de direitos de imagens a jogadores do elenco, como informa o porta UOL. A reportagem ouviu de pessoas ligadas a pelo menos quatro jogadores do tricolor que houve um atraso no pagamento de diretos de imagens e premiações que compõem o salário dos atletas.





Alguns atletas apontam dois meses de atraso e outros até quatro meses de débito. De acordo com as informações, o São Paulo busca dinheiro com empréstimos para equilibrar o fluxo de caixa. Uma reunião ordinária do Conselho Deliberativo foi marcada para a próxima terça-feira (2) para aprovar os empréstimos em mais de cinco bancos.





O clube anunciou recentemente que liberou Bruno Peres, Jucilei e Nenê para definirem seu futuro fora do Morumbi. As eliminações na Taça Libertadores e Copa do Brasil fizeram o tricolor readequar seus gastos. O clube contava em seu orçamento com a classificação até as quartas de final nos dois torneios, o que renderia dinheiro em premiações e bilheteria.





O São Paulo discute uma redução de gastos no futebol. A saída de Diego Souza foi um reflexo disso, já que o técnico Cuca quer trabalhar com um grupo mais jovem e também aliviar a folha salarial.





Entre as transações internacionais, o clube espera receber uma parcela das vendas de Arboleda, David Neres (do Ajax para outro clube) e Lucas Perri.





Arboleda foi eliminado da Copa América com a seleção do Equador, tem propostas de outros clubes e dificilmente fica no tricolor. David Neres tem propostas internacionais, mas o Ajax estuda segurá-lo. Perri se reapresentou na segunda-feira, depois de o Crystal Palace não exercer a opção de compra do empréstimo.