São Paulo libera Nenê, Jucilei e Bruno Peres de reapresentação em Cotia para trio resolver futuro

(Foto: Marcos Ribolli)









Nenê, Jucilei e Bruno Peres foram liberados pelo São Paulo da reapresentação do elenco nesta segunda-feira, no CT da base, em Cotia. Eles não estão planos do técnico Cuca para o segundo semestre.





As promoções de Gabriel Sara e Diego ao elenco profissional, meia e volante que serão observados no elenco profissional nesta semana, têm relação direta com as vagas abertas por Nenê e Jucilei.





Como os jogadores não estão sendo aproveitados no São Paulo e há possibilidades de saídas em andamento, o clube definiu em comum acordo que eles teriam mais dias para resolver os respectivos futuros e não vão treinar com o grupo.





No caso específico de Nenê, o meia esteve no clube nesta segunda para conversar com a direção e se colocou à disposição para treinar.





Não há um prazo exato estipulado para a reapresentação de Nenê, Jucilei e Bruno Peres. Caso as negociações para as saídas não sejam confirmadas, o São Paulo vai recebê-los de volta aos treinos para a nova "pré-temporada" e não vê um eventual prejuízo, porque a comissão técnica não conta com os jogadores.





Nenê jogou pela última vez no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, antes da parada para a Copa América. Na ocasião, ele deu assistência para o gol de Alexandre Pato. No total, o meia soma 16 jogos e não marcou na temporada, mas é o líder em assistências, com cinco passes para bolas na rede.





Durante este primeiro semestre, ele despertou o interesse de Fortaleza, Goiás e Fluminense, mas as negociações não avançaram.





Jucilei entrou em campo pela última vez na final do Paulistão, no dia 21 de abril, diante do Corinthians, quando atuou por 66 minutos. Essa foi a única chance dele com Cuca. Ele participou de apenas sete jogos na temporada.





Contratado em 2017, o volante foi um dos principais jogadores no ano passado, quando disputou 46 jogos. No elenco atual ele é um dos mais antigos no clube, ao lado de Hudson.





Bruno Peres, por sua vez, não atua desde o dia 20 de março, em confronto contra o São Caetano, na fase de grupos do Paulistão. Com apenas oito jogos no ano, o lateral-direito passou a não ser nem relacionado por Cuca.





No último domingo, o site turco “TRT Spor” noticiou que o Besiktas, da Turquia, está interessado na contratação do jogador. Bruno Peres pertence a Roma e está emprestado até o fim da temporada.





Globo Esporte