Steve Kerr confirma que Kevin Durant está fora da próxima temporada da NBA

O temor dos fãs da NBA virou realidade. Após perder o título da NBA para o Toronto Raptors, o treinador do Golden State Warriors, Steve Kerr, confirmou em entrevista coletiva que Kevin Durant está fora da temporada 2019/20 da NBA.





O astro da camisa 35 rompeu o tendão de Aquiles do pé direito no terceiro quarto do quinto jogo da final da NBA e passou por cirurgia na última quarta-feira e tem tempo de recuperação estimado em um ano.





A lesão é semelhante à que DeMarcus Cousins, pivô dos Warriors, sofreu na última temporada. Ele ficou 364 dias sem jogar antes de conseguir retornar às quadras.





A lesão terá influencia direta na decisão que Kevin Durant terá que tomar nos próximos dias: exercer ou não a opção de um ano de contrato que ainda tem com os Warriors. Caso decida fazê-lo garante um ano de contrato por 31,5 milhões de dólares. Se não, pode tentar a sorte no mercado e buscar um contrato melhor com outra equipe, mesmo sem poder jogar por um ano.





O jogo seis da final entre Raptors e Warriors foi marcado por homenagens ao jogador, com direito a campanha nas redes sociais com a #ForKD ("Por KD", em inglês, em referência às iniciais do nome do craque).





Globo Esporte