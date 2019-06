STJD marca julgamento do pedido de anulação de Botafogo 0 x 1 Palmeiras

(Foto: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)









Já tem data o julgamento do pedido de anulação de Botafogo 0 x 1 Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, realizado no dia 25 de maio, em Brasília. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) agendou para o dia 18, incluindo na pauta da sessão itinerante que será realizada em Salvador, a partir das 10h30.





O agendamento ocorreu após o auditor Decio Neuhaus, relator do processo, ter recebido relatório do árbitro de vídeo (VAR), em documentação solicitada para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Também foram enviados áudios e imagens do jogo.





O auditor abriu vista para Botafogo, Palmeiras e a Procuradoria terem acesso ao material. Por enquanto, não será permitido efetuar qualquer tipo de cópia dos documentos, áudio e vídeo.





O Botafogo se baseou na regra 5 da FIFA e no protocolo 8.12 do VAR para entrar com a ação, alegando que a decisão do árbitro não pode ser alterada após o reinício da partida. O clube entende que o VAR foi utilizado de forma indevida no lance que definiu o jogo.





Veja nova imagem do momento em que árbitro teria autorizado reinicio da partida entre Botafogo e Palmeiras





A CBF retirou no dia 29 de maio os três pontos da vitória do Palmeiras sobre o Botafogo da tabela oficial do Campeonato Brasileiro. O STJD ordenou que a entidade não homologasse o resultado em função de recurso do clube carioca.





Globo Esporte