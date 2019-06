Suécia, Holanda e Inglaterra se garantem na Olimpíada de Tóquio. Alemanha, atual campeã, fica fora

Com o encerramento da fase de quartas de final da Copa do Mundo feminina de futebol da Fifa, foram definidas as três equipes europeias classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020: Suécia, Holanda e Inglaterra (Grã-Bretanha) serão as representantes do continente no megaevento esportivo no Japão.





Além do trio, o Japão, por ser o país-sede, a Nova Zelândia e o Brasil, por ter vencido a Copa América, também já estão assegurados no torneio, que terá 12 seleções. A seleção brasileira já conquistou duas medalhas olímpicas de prata, em Atenas 2004 e Pequim 2008 - além disso, foi vice-campeã mundial em 2007.





Pelas quartas de final da Copa do Mundo, a Inglaterra, que na Olimpíada compete com outros países e forma a Grã-Bretanha, derrotou na quinta-feira a Noruega por 3 a 0. Na sexta-feira, os Estados Unidos passaram pela França por 2 a 1. E, neste sábado, a Holanda bateu a Itália por 2 a 0 e a Suécia eliminou a Alemanha, com um placar de 2 a 1.





França e Alemanha, duas das melhores equipes do mundo no futebol feminino, não têm mais chance de classificação para a Olimpíada. As alemãs foram medalhistas de ouro nos Jogos do Rio, em 2016.





As semifinais da Copa do Mundo feminina ocorrerão na terça (Inglaterra x Estados Unidos, a partir de 16h de Brasília) e na quarta-feira (Holanda x Suécia, também às 16h). Os canais SporTV transmitem as partidas.





A decisão do mundial ocorrerá no próximo domingo, dia 7 de julho, às 12h (de Brasília).





Globo Esporte