TAS confirma exclusão do Milan da próxima Liga Europa por causa do Fair Play Financeiro

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS, na sigla em francês) confirmou na manhã desta sexta-feira que o Milan está excluído da próxima edição da Liga Europa por causa de irregularidades no Fair Play Financeiro. O clube tinha infringido as regras no triênio 2015/2016/2017 e não conseguiu se adequar de novo às obrigações no período mais recente de 2016/2017/2018.





O Milan se classificou para a Liga Europa como quinto lugar do Campeonato Italiano. Depois da decisão do TAS, a Roma, sexta colocada, herda a vaga na fase de grupos, enquanto o Torino, sétimo, entra na etapa preliminar do torneio.





Em abril passado, o Milan foi denunciado por investigadores da Uefa ao infringir a regra de equilíbrio financeiro em seu mais recente período de monitoramento. A entidade esclareceu que a punição não está ligada ao caso da temporada passada, quando o clube foi suspenso também, mas conseguiu reverter a situação ao recorrer ao TAS e mostrar que as finanças tinham se adequado. Isso aconteceu depois que seu ex-dono, o chinês Yonghong Li, não pagou o empréstimo que fez a um fundo americano e teve que abrir mão do time.





O Milan disputou a Liga Europa na temporada passada e acabou sendo eliminado ainda na fase de grupos, por causa de um gol na última partida, diante do Olympiacos, na Grécia. Na sua decisão revista em dezembro, a Uefa deu ao clube até junho de 2021 para cumprir as regras ou enfrentar uma proibição de uma temporada da competição europeia. De acordo com o comunicado do TAS, a exclusão foi fruto de um acordo entre a entidade e o Rossonero. Assim, o time pode voltar às competições continentais em 2020 se estiver equilibrado financeiramente entre o que gasta e arrecada.





De qualquer forma, é uma péssima notícia para Paquetá. Contratado no início do ano passado, o brasileiro não conseguiu disputar a Liga Europa 2018/19 porque o clube estava eliminado quando chegou, em janeiro. Quando voltar da participação na Copa América pela seleção brasileira, vai ficar mais uma temporada sem a experiência de um torneio continental pelo time italiano.





Expulso contra o Bologna no início de maio, quando a equipe ainda sonhava com a classificação para a Champions, Paquetá foi suspenso das últimas três rodadas da Série A. Agora, vai jogar sob novo comando, de Marco Giampaolo, ex-Sampdoria, contratado para o lugar de Gattuso.





